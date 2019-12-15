Вот почему у Tesla Cybertruck нет наружных зеркал

Самые внимательные зрители презентации Tesla Cybertruck могли заметить, что у электропикапа нет наружных зеркал. Как выяснилось, их заменили небольшими видеокамерами, которые спрятали в верхние углы задней части массивных расширителей колёсных арок — для этого отлично подошла треугольная площадка на стыке плоскостей. На привычном месте в основании стоек ветрового стекла или на панели дверей нет ни намёка на зеркала. Изображение с камер, очевидно, будет транслироваться на отдельные экраны в салоне.
Законодательство в США до сих пор требует обязательного наличия наружных зеркал, поэтому серийный Cybertruck, вероятно, всё же получит традиционные зеркальные элементы — если, конечно, к тому времени не внесут соответствующие поправки в техрегламент. В других странах к этому относятся более лояльно, поэтому в Европе уже можно управлять Audi e-tron с камерами вместо боковых зеркал, а в Японии - седаном Lexus ES с аналогичными девайсами.