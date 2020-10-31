1018-сильный гиперкар Koenigsegg можно арендовать за два миллиона рублей в месяц

Во всем мире существует всего два Koenigsegg CCXR Trevita. Уникальность шведского гиперкара, дебютировавшего в 2018 году, заключается в том, что основе его углеволоконного кузова и карбоновых деталей инженеры применили алмазное напыление. Первоначально разработчики планировали построить три модели гиперкара, однако из-за сложностей с производством алмазного покрытия, всего собрали два экземпляра.

В движение Koenigsegg CCXR Trevita приводит 4,8-литровый V8 с двойным турбонаддувом, отдача которого составляет 1018 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. До «сотни» шведский гиперкар разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость – 400 километров в час.