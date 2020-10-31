1018-сильный гиперкар Koenigsegg можно арендовать за два миллиона рублей в месяц

Во всем мире существует всего два Koenigsegg CCXR Trevita. Уникальность шведского гиперкара, дебютировавшего в 2018 году, заключается в том, что основе его углеволоконного кузова и карбоновых деталей инженеры применили алмазное напыление. Первоначально разработчики планировали построить три модели гиперкара, однако из-за сложностей с производством алмазного покрытия, всего собрали два экземпляра.
В движение Koenigsegg CCXR Trevita приводит 4,8-литровый V8 с двойным турбонаддувом, отдача которого составляет 1018 лошадиных сил. Вместе с агрегатом работает семиступенчатый «робот» с двумя сцеплениями. До «сотни» шведский гиперкар разгоняется за 2,8 секунды. Максимальная скорость – 400 километров в час.
Фото: Carscoops
Одна опция для Koenigsegg Jesko стоит как целый Lamborghini Aventador
Арендовать уникальный гиперкар можно сроком на год. Ежемесячная плата составит 24 000 долларов в месяц (примерно два миллиона рублей по текущему курсу). Кроме того, воспользоваться услугой возможно только при внесении первоначального взноса в размере 650 000 долларов (примерно 51 миллион рублей по текущему курсу). Общая стоимость годичной аренды Koenigsegg CCXR Trevita составит 2,1 миллиона долларов (примерно 165 миллионов рублей по текущему курсу).
Можно ли будет выкупить шведский гиперкар после окончания срока аренды не сообщается. В 2018 году стоимость Koenigsegg CCXR Trevita составляла 4,8 миллиона долларов (примерно 379 миллионов рублей по текущему курсу).