Внедорожник Aurus Komendant впервые запечатлели на российских улицах

За полгода с момента появления первых шпионских снимков Aurus Komendant обзавёлся фонарями и брызговиками — на зимних тестах в Швеции задней оптики не было. Ещё одно новшество — ромбовидные патрубки выхлопной системы — у седана Senat выводы глушителя оформлены в виде вытянутой трапеции.
Фото: astrakhan.su
Прототип Komendant не бронирован: на это указывают тонкие стёкла и шины Pirelli Scorpion размерности 255/55 R20. Идентичные покрышки используются на седанах и кабриолетах Senat, а защищённые версии Aurus «обуты» в отечественные шины КАМА того же типоразмера. На принадлежность внедорожника Aurus к НАМИ указывают номера: ранее этот же регистрационный знак использовался для тестов парадного кабриолета.
Известно, что технически Aurus Komendant унифицирован с седаном. У моделей будет полностью идентичная ходовая часть, 4,4-литровый бензиновый 598-сильный (880 Нм) V8, планетарная автоматическая трансмиссия со встроенным электромотором и полный привод.
Первоначально премьеру Aurus Komendant планировали провести в августе 2020 года и приурочить к Московскому международному автосалону. Однако из-за пандемии коронавируса выставку отменили. Новая дата премьеры внедорожника пока не называется.