Внедорожник Aurus Komendant впервые запечатлели на российских улицах

Прототип Komendant не бронирован: на это указывают тонкие стёкла и шины Pirelli Scorpion размерности 255/55 R20. Идентичные покрышки используются на седанах и кабриолетах Senat, а защищённые версии Aurus «обуты» в отечественные шины КАМА того же типоразмера. На принадлежность внедорожника Aurus к НАМИ указывают номера: ранее этот же регистрационный знак использовался для тестов парадного кабриолета.