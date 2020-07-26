26 июля, 12:21

Внедорожник Aurus Komendant впервые запечатлели на российских улицах

Роскошный кроссовер засняли очевидцы в Астрахани

© astrakhan.su
Сергей Ильин
Люксовый внедорожник Aurus Komendant впервые попал в объектив очевидцев в России. Закамуфлированный прототип заметили на улицах Астрахани. Кроссовер российского премиум-бренда завершает серию испытаний тестами в условиях сорокоградусной жары. Премьеру Aurus Komendant планировали провести в августе.

За полгода с момента появления первых шпионских снимков Aurus Komendant обзавёлся фонарями и брызговиками — на зимних тестах в Швеции задней оптики не было. Ещё одно новшество — ромбовидные патрубки выхлопной системы — у седана Senat выводы глушителя оформлены в виде вытянутой трапеции.

>
Reload
1 / 6

Фото: astrakhan.su

Прототип Komendant не бронирован: на это указывают тонкие стёкла и шины Pirelli Scorpion размерности 255/55 R20. Идентичные покрышки используются на седанах и кабриолетах Senat, а защищённые версии Aurus «обуты» в отечественные шины КАМА того же типоразмера. На принадлежность внедорожника Aurus к НАМИ указывают номера: ранее этот же регистрационный знак использовался для тестов парадного кабриолета.

Известно, что технически Aurus Komendant унифицирован с седаном. У моделей будет полностью идентичная ходовая часть, 4,4-литровый бензиновый 598-сильный (880 Нм) V8, планетарная автоматическая трансмиссия со встроенным электромотором и полный привод.

Первоначально премьеру Aurus Komendant планировали провести в августе 2020 года и приурочить к Московскому международному автосалону. Однако из-за пандемии коронавируса выставку отменили. Новая дата премьеры внедорожника пока не называется.

Источник: Astrakhan.su