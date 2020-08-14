Электрокар Hyundai Kona проехал тысячу километров без подзарядки

В испытаниях принимали участие три кроссовера Kona Electric в заводской комплектации и без каких-либо модификаций. Кондиционеры и развлекательные системы в каждом электромобиле оставались выключенными во время всего теста, который длился 35 часов. Кроме того, в соответствии с правилами дорожного движения, во время испытаний машины двигались с включенными ходовыми огнями.
Водители передвигались по трассе со средней скоростью 30 километров в час. Подобный скоростной режим является типичным для движения транспорта в европейских городах. В финальный день испытаний каждому электромобилю удалось преодолеть более 20 километров при трехпроцентном заряде батареи. После полной разрядки аккумулятора Kona Electric проехали несколько сотен метров до полной остановки.
Электрокары преодолели 1018, 1024 и 1026 километров. Все показатели стали рекордными для автомобилей с емкостью батареи 64 киловатт-часа.
Расход электроэнергии составил 6,28; 6,25 и 6,24 киловатт-часа на 100 километров пути. Подобные значения существенно выигрывают у стандартного показателя в 14,7 киловатт-часа на 100 километров движения, зафиксированного во время испытаний по стандарту WLTP.
Электрическую версию Hyundai Kona представили в начале 2018 года. Базовая версия кроссовера комплектуется 135-сильным мотором и аккумулятором емкостью 39,2 киловатт-часа. Согласно официальным характеристикам, машина может проехать до 300 километров без подзарядки. Запас хода топовой версии Kona достигает 452 километров.
В конце апреля австралийская компания Brighsun New Energy заявила о разработке литий-серных аккумуляторов, которые позволят электрокарам проезжать на одном заряде две тысячи километров. Испытания новых аккумуляторных батарей должны начаться до конца года.