Электрокар Hyundai Kona проехал тысячу километров без подзарядки

В испытаниях принимали участие три кроссовера Kona Electric в заводской комплектации и без каких-либо модификаций. Кондиционеры и развлекательные системы в каждом электромобиле оставались выключенными во время всего теста, который длился 35 часов. Кроме того, в соответствии с правилами дорожного движения, во время испытаний машины двигались с включенными ходовыми огнями.

Водители передвигались по трассе со средней скоростью 30 километров в час. Подобный скоростной режим является типичным для движения транспорта в европейских городах. В финальный день испытаний каждому электромобилю удалось преодолеть более 20 километров при трехпроцентном заряде батареи. После полной разрядки аккумулятора Kona Electric проехали несколько сотен метров до полной остановки.