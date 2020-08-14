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Электрокар Hyundai Kona проехал тысячу километров без подзарядки

Испытания кроссовера прошли на гоночной трассе Лаузицринг

Анастасия Дубина
Компания Hyundai провела на немецкой гоночной трассе Лаузицринг испытания энергоэффективности кроссоверов Kona Electric. В ходе трехдневных заездов все три электромобиля проехали более тысячи километров на одном заряде аккумулятора.

В испытаниях принимали участие три кроссовера Kona Electric в заводской комплектации и без каких-либо модификаций. Кондиционеры и развлекательные системы в каждом электромобиле оставались выключенными во время всего теста, который длился 35 часов. Кроме того, в соответствии с правилами дорожного движения, во время испытаний машины двигались с включенными ходовыми огнями.

Водители передвигались по трассе со средней скоростью 30 километров в час. Подобный скоростной режим является типичным для движения транспорта в европейских городах. В финальный день испытаний каждому электромобилю удалось преодолеть более 20 километров при трехпроцентном заряде батареи. После полной разрядки аккумулятора Kona Electric проехали несколько сотен метров до полной остановки.

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Электрокары преодолели 1018, 1024 и 1026 километров. Все показатели стали рекордными для автомобилей с емкостью батареи 64 киловатт-часа.

Расход электроэнергии составил 6,28; 6,25 и 6,24 киловатт-часа на 100 километров пути. Подобные значения существенно выигрывают у стандартного показателя в 14,7 киловатт-часа на 100 километров движения, зафиксированного во время испытаний по стандарту WLTP.

Электрическую версию Hyundai Kona представили в начале 2018 года. Базовая версия кроссовера комплектуется 135-сильным мотором и аккумулятором емкостью 39,2 киловатт-часа. Согласно официальным характеристикам, машина может проехать до 300 километров без подзарядки. Запас хода топовой версии Kona достигает 452 километров.

В конце апреля австралийская компания Brighsun New Energy заявила о разработке литий-серных аккумуляторов, которые позволят электрокарам проезжать на одном заряде две тысячи километров. Испытания новых аккумуляторных батарей должны начаться до конца года.