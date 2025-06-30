В России появится свой конкурс автомобильной элегантности

Жюри, в состав которого войдут эксперты, коллекционеры и другие авторитетные персоны автомобильного мира, будет оценивать автомобили по ключевым критериям: дизайн, сохранность, подлинность.

Вдохновением и ориентиром послужили такие известные во всем мире мероприятия, как Concorso d’Eleganza Villa d’Este в Италии , Pebble Beach Concours d'Elegance в США и Hampton Court Palace Concours of Elegance в Великобритании — конкурсы элегантности, как их принято называть на западе.