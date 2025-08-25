Импорт автомобилей из Южной Кореи подскочил более чем вдвое

Объем ввоза легковых автомобилей с пробегом из Южной Кореи за год увеличился на 93 процента до 51,2 тысячи. Импорт новых машин вырос еще более существенно — в пять раз, однако их поступило значительно меньше, чем подержанных — только 7,5 тысячи.

Лидирует в рейтинге марок новых машин KGM — бывшая SsangYong, которая запустилась в России официально в начале года. Импортером возрожденных «корейцев» выступает подмосковная фирма «Рэкс Моторс». За семь месяцев она ввезла 3705 штук.

Второе место с огромным отрывом и с 974 машинами занимает BMW, третье — Hyundai с 666. Далее следуют Kia (642) и Mercedes-Benz (571).