Импорт автомобилей из Южной Кореи подскочил более чем вдвое

Импорт автомобилей из Южной Кореи подскочил более чем вдвоеСреди б/у-машин лидирует Hyundai Palisade
Объем ввоза легковых автомобилей с пробегом из Южной Кореи за год увеличился на 93 процента до 51,2 тысячи. Импорт новых машин вырос еще более существенно — в пять раз, однако их поступило значительно меньше, чем подержанных — только 7,5 тысячи.
Лидирует в рейтинге марок новых машин KGM — бывшая SsangYong, которая запустилась в России официально в начале года. Импортером возрожденных «корейцев» выступает подмосковная фирма «Рэкс Моторс». За семь месяцев она ввезла 3705 штук.
Второе место с огромным отрывом и с 974 машинами занимает BMW, третье — Hyundai с 666. Далее следуют Kia (642) и Mercedes-Benz (571).
В зачете марок автомобилей с пробегом первое место досталось Kia, результат которой — 14 267 штук. За ней идут BMW (10 160 штук), Hyundai (7630), Mercedes-Benz (5551) и Audi (3183).
Статистику по моделям новых машин из Кореи Целиков не предоставил, но есть топ-5 подержанных. Так, чаще других в Россию прибывали Hyundai Palisade — с начала года ввезено 3155 кроссоверов. Kia Carnival, K5 и Sorento занимают следующие три места с результатами 2828, 2633 и 2492 штуки соответственно. Пятым оказался BMW 5 серии (2204 штуки).
В июле импорт новых легковушек обрушился на 65 процентов, а подержанных — установил локальный рекорд. Было ввезено 47,3 тысячи машин с пробегом. Больше импортировали лишь в июле 2023 года (51,3 тысячи единиц) перед повышением ставок утильсбора.