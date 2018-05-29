Минивэн проекта «Кортеж»: фотография на улицах Москвы

Газета «Авторевю» опубликовала снимок минивэна Aurus Arsenal, построенного в рамках проекта «Единая модульная платформа» («Кортеж»). Машину сфотографировали на набережной Москвы-реки в сопровождении Ford Focus с номерами ЕКХ.

В движение минивэн «Арсенал» приводит гибридная силовая установка. В ее состав входит 4,4-литровый двигатель V8 мощностью 600 лошадиных сил, электрический мотор-генератор, комплект аккумуляторов и девятидиапазонный «автомат» российской разработки. Привод — полный.

Гражданские автомобили «Кортежа» будут выпускаться под маркой Aurus. Слово образовано от Aurum («золото») и Russia («Россия»). Модели назовут в честь башен московского Кремля: «Сенат» (седан и лимузин), «Арсенал» (минивэн) и «Комендант» (внедорожник).

Розничная цена автомобилей составит около 10 миллионов рублей. При этом платформу ЕМП планируют использовать для постройки доступного «народного внедорожника», который появится не ранее конца 2019 года. Никакой информации о машине пока нет.

Aurus Senat

На данный момент сборка моделей Aurus налажена на мощностях НАМИ. Проектная мощность — 200 автомобилей в год.

Ранее недалко от Кремля сфотографировали седан Aurus Senat. Автомобиль с установленными на крыше проблесковыми маячками двигался в общем потоке машин.