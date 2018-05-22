Главой российского бренда Aurus станет бывший топ-менеджер Daimler

Управляющем директором российской марки Aurus, под которой будут выпускаться автомобили проекта «Кортеж», станет немец Хильгерт Франц Герхард. С 1981 года он работал в концерне Daimler, а с 2007-го занимал руководящие посты российской компании Sollers. Об этом заявили в пресс-службе «Соллерса».

Топ-менеджер начинал свою карьеру в «Даймлере». С 1998-го он занимал различные руководящие посты в российском подразделении DaimlerChrysler, а в 2002 году был назначен главой представительства производителя в РФ и СНГ.

С 2007 года Хильгерт Франц Герхард работает в «Соллерсе». В разные годы он отвечал за розничные продажи, занимался развитием бизнеса бренда, возглавлял совместное предприятие «Соллерс-Исузу». Сейчас он входит в совет директоров Sollers.

Название бренда Aurus образовано от слов Aurum («золото») и Russia («Россия»). Под этой маркой будут выпускать автомобили проекта «Кортеж»: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Модели получат названия в честь кремлевских башен – «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

Первая машина марки Aurus – лимузин – была показана в рамках церемонии инаугурации президента РФ. Модель оснащена 4,4-литровой «восьмеркой» мощностью 600 сил, электрическим мотор-генератором и девятиступенчатым «автоматом», разработанным московской фирмой КАТЕ.

В свободную продажу автомобили «Кортежа» должны поступить в августе-сентябре. Стоимость – около 10 миллионов рублей.