Марку возглавит член совета директоров компании Sollers

Пульс

Главой российского бренда Aurus станет бывший топ-менеджер Daimler

24add033601bcbb33f2f55e273df1d4d86006cbe
22 мая 2018

Управляющем директором российской марки Aurus, под которой будут выпускаться автомобили проекта «Кортеж», станет немец Хильгерт Франц Герхард. С 1981 года он работал в концерне Daimler, а с 2007-го занимал руководящие посты российской компании Sollers. Об этом заявили в пресс-службе «Соллерса».

[Ожидания и реальность: каким мог быть лимузин Путина](https://motor.ru/lab/kortezhstory.htm)

Ожидания и реальность: каким мог быть лимузин Путина

Топ-менеджер начинал свою карьеру в «Даймлере». С 1998-го он занимал различные руководящие посты в российском подразделении DaimlerChrysler, а в 2002 году был назначен главой представительства производителя в РФ и СНГ.

С 2007 года Хильгерт Франц Герхард работает в «Соллерсе». В разные годы он отвечал за розничные продажи, занимался развитием бизнеса бренда, возглавлял совместное предприятие «Соллерс-Исузу». Сейчас он входит в совет директоров Sollers.

Название бренда Aurus образовано от слов Aurum («золото») и Russia («Россия»). Под этой маркой будут выпускать автомобили проекта «Кортеж»: лимузин, седан, минивэн и внедорожник. Модели получат названия в честь кремлевских башен – «Сенат», «Арсенал» и «Комендант».

[Дорогу колесницам: из каких машин состоит кортеж президента США](https://motor.ru/stories/uspresident.htm)

Дорогу колесницам: из каких машин состоит кортеж президента США

Первая машина марки Aurus – лимузин – была показана в рамках церемонии инаугурации президента РФ. Модель оснащена 4,4-литровой «восьмеркой» мощностью 600 сил, электрическим мотор-генератором и девятиступенчатым «автоматом», разработанным московской фирмой КАТЕ.

В свободную продажу автомобили «Кортежа» должны поступить в августе-сентябре. Стоимость – около 10 миллионов рублей.

История проекта «Кортеж» в картинках

Как создавался лимузин для президента и каким он будет

Теги:
Кортеж
Новости по теме
18 мая 2018
Для «Кортежа» разработали «очень красивый» мотоцикл
11 мая 2018
Появилась фотография интерьера нового лимузина Путина
8 мая 2018
Вот так будет выглядеть минивэн проекта «Кортеж»
7 мая 2018
Показан новый лимузин Путина
19 февраля 2018
Стало известно, когда чиновники получат машины «Кортежа»