Sollers займется продажей автомобилей «Кортежа»

Компания Sollers и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) создадут совместное предприятие, которое займется продажей автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж». Об этом со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова пишет Forbes.

В рамках соглашения, Sollers создаст соответствующую инфраструктуру, сформирует штат специалистов и разработает стратегию продаж. НАМИ займется разработкой и запуском производства машин. Ожидается, что в свободной продаже они появится в 2019 году.

В рамках проекта «Кортеж» будут созданы автомобили для первых лиц государства. В линейку спецавтомобилей войдут седан, лимузин, микроавтобус, кроссовер и кабриолет. По словам Мантурова, принципы и технологии, которые лягут в основу этих автомобилей, будут «определять будущее российского автомобилестроения и его позиционирования на международной арене».

Автомобили проекта «Кортеж» будут предлагаться с широкой линейкой двигателей. Президентский лимузин оснастят самым мощным двигателем, когда-либо созданным в России — 850-сильным V12. Позднее этот мотор установят на кроссовер, который также получит модификацию с агрегатом V8, разработанным совместно с Porsche Engineering.

Ожидается, что первая партия из 14 машин будет передана Федеральной службе охраны до конца текущего года. Публичный дебют новинок состоится в 2018 году во время инаугурации президента.