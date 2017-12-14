Продажи будут организованы через новую фирму, созданную вместе с НАМИ

Пульс

Sollers займется продажей автомобилей «Кортежа»

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14 декабря 2017

Компания Sollers и Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт (НАМИ) создадут совместное предприятие, которое займется продажей автомобилей, созданных в рамках проекта «Кортеж». Об этом со ссылкой на министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова пишет Forbes.

[На какие иномарки похожи машины проекта «Кортеж»](https://motor.ru/lab/cortagecars.htm)

На какие иномарки похожи машины проекта «Кортеж»

В рамках соглашения, Sollers создаст соответствующую инфраструктуру, сформирует штат специалистов и разработает стратегию продаж. НАМИ займется разработкой и запуском производства машин. Ожидается, что в свободной продаже они появится в 2019 году.

В рамках проекта «Кортеж» будут созданы автомобили для первых лиц государства. В линейку спецавтомобилей войдут седан, лимузин, микроавтобус, кроссовер и кабриолет. По словам Мантурова, принципы и технологии, которые лягут в основу этих автомобилей, будут «определять будущее российского автомобилестроения и его позиционирования на международной арене».

[Президентские автомобили, которые не дождались своих владельцев](https://motor.ru/articles/2017/01/24/presidentcar/)

Президентские автомобили, которые не дождались своих владельцев

Автомобили проекта «Кортеж» будут предлагаться с широкой линейкой двигателей. Президентский лимузин оснастят самым мощным двигателем, когда-либо созданным в России — 850-сильным V12. Позднее этот мотор установят на кроссовер, который также получит модификацию с агрегатом V8, разработанным совместно с Porsche Engineering.

Ожидается, что первая партия из 14 машин будет передана Федеральной службе охраны до конца текущего года. Публичный дебют новинок состоится в 2018 году во время инаугурации президента.

История проекта «Кортеж» в картинках

Как создавался лимузин для президента и каким он будет

Заглавное фото: дизайнерский набросок лимузина проекта «Кортеж» с логотипом марки «Руссо-Балт»
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