Кожа, дерево и 21 динамик: в Россию привезут огромный GAC S9

GAC расссекретил, каким будет кроссовер S9 для России. Новинка предложит сразу несколько опций персонализации: это «ультрачёрная» окраска кузова, двухцветная окраска кузова синей и серебристой эмалями, а также колёсные диски эксклюзивного дизайна с плавающим логотипом GAC. Кроме того, для нашей страны мультимедиа обучили поддерживать экосистему VK и платформу «Яндекс Авто».