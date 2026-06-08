Кожа, дерево и 21 динамик: в Россию привезут огромный GAC S9
Длина/ширина/высота GAC Trumpchi S9 равны соответственно 5060/1950/1760 мм, а колёсная база — 2930 мм. Таким образом, новинка немногим крупнее российского бензинового кроссовера GAC GS8 Traveller. Однако дизайн другой: о флагманском статусе напомнят монументальные диски и нестандартная ливрея.
Модель предложит адаптивную подвеску, трёхзонный климат-контроль, кожу наппа, деревянные вставки, многоцветную интерьерную подсветку и звукоизолирующее остекление.
Адаптация к российским условиям включает телематические сервисы дистанционного управления, плюс расширенный зимний пакет (обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса).
В салоне заявлены: 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель, 27-дюймовый проекционный дисплей и премиальная аудиосистема с 21 динамиком.
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