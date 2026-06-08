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Опубликовано 08 июня 2026, 17:27
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Кожа, дерево и 21 динамик: в Россию привезут огромный GAC S9

GAC расссекретил, каким будет кроссовер S9 для России. Новинка предложит сразу несколько опций персонализации: это «ультрачёрная» окраска кузова, двухцветная окраска кузова синей и серебристой эмалями, а также колёсные диски эксклюзивного дизайна с плавающим логотипом GAC. Кроме того, для нашей страны мультимедиа обучили поддерживать экосистему VK и платформу «Яндекс Авто».
GAC S9
GAC S9
© GAC
Алексей Кованов
Алексей Кованов

Длина/ширина/высота GAC Trumpchi S9 равны соответственно 5060/1950/1760 мм, а колёсная база — 2930 мм. Таким образом, новинка немногим крупнее российского бензинового кроссовера GAC GS8 Traveller. Однако дизайн другой: о флагманском статусе напомнят монументальные диски и нестандартная ливрея.

Модель предложит адаптивную подвеску, трёхзонный климат-контроль, кожу наппа, деревянные вставки, многоцветную интерьерную подсветку и звукоизолирующее остекление.

Адаптация к российским условиям включает телематические сервисы дистанционного управления, плюс расширенный зимний пакет (обогрев лобового стекла, форсунок стеклоомывателя и рулевого колеса).

В салоне заявлены: 15,6-дюймовый экран мультимедийной системы, цифровая приборная панель, 27-дюймовый проекционный дисплей и премиальная аудиосистема с 21 динамиком.

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Автор:Алексей Кованов
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