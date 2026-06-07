Актер Джейсон Момоа создал первый подключаемый гибрид для Harley-Davidson

Британская компания Electrogenic, специализирующаяся на электромобилях, стала новой главой в постоянно растущем и эклектичном гараже Джейсона Момоа. Эта фирма занимает видное место во втором сезоне его документального сериала «On The Roam» на HBO Max. На этот раз Electrogenic переделала пять классических автомобилей и создала прицеп-фургон с мощным аккумулятором для длительных автономных экспедиций.

Мотоциклы заслуживают отдельного внимания, поскольку они предлагают свежий взгляд на электрификацию классики. Компания Electrogenic не стала демонтировать родные моторы, а сделала из двух Harley-Davidson Model JD 1920-х годов подключаемые гибриды.

На своих моделях JD Plug-in 1924 и 1927 годов Момоа может выбирать режим движения: только электромотор (15 л.с.), только оригинальный бензиновый двигатель (20 л.с.) или их одновременную работу. Электромотор развивает 260 Нм крутящего момента, что позволяет отказаться от традиционного кикстартера.

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