Кроссовер GAC Hyptec S600 получил фары, которых нет у конкурентов

Модель длиной 5015 мм, шириной 1933 мм, высотой 1700 мм и с колёсной базой 2936 мм получила пятиместный салон, изогнутую линию крыши, активную решётку радиатора и легкосплавные диски на 19 или 20 дюймов.

Основной цвет кузова — красный. Дизайн выполнен в стиле «Горы и море»: передние раздельные фары имитируют горные вершины, а фонари содержат 836 светодиодов и поддерживают пользовательские световые сценарии, включая анимацию волн.

На крыше установлен лидар. Ключевая особенность S600 — две версии силовой установки на выбор. Электромобиль (BEV) получит один мотор мощностью 250 кВт и две батарей на выбор: литий-железо-фосфатную (83,326 кВт·ч, запас хода 660 км) или тройную литиевую (99,456 кВт·ч, запас хода 800 км).

Версия с гибридной силовой установкой оснащается 1,5-литровым турбомотором (118 кВт) и литий-железо-фосфатной батареей на 36,028 кВт·ч, обеспечивая чисто электрический запас хода на 170−180 километров. Автомобиль призван составить конкуренцию моделям Li Auto, Nio и Zeekr в премиальном сегменте электрических и гибридных автомобилей.

