Родстер «Крым» отправляется в тур по городам России

Родстер изготовлен из отечественных комплектующих: он построен на базе Lada Kalina, с которой разделил ключевые агрегаты – силовую установку и тормозную систему. В движение автомобиль приводит 1,6-литровый агрегат мощностью 140 лошадиных сил, который работает в тандеме с пятиступначатой «механикой».

В начале сентябре дебютировало второе поколение модели, которое получило новую несущую конструкцию из листового металла с применением лазерной резки. Помимо этого, инженеры устранили недостатки предшественника, а именно проблемы со сцеплением и некоторыми «особенностями уникальных компонентов». В результате доработки второй «Крым» обзавелся гидравлическим сцеплением и модернизированной подвеской.