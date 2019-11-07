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17:28

Родстер «Крым» отправляется в тур по городам России

Автопробег пройдет по маршруту Ярославль-Нижний Новгород-Владимир

Команда Bauman Racing Team объявила о старте пробега Ярославль-Нижний Новгород-Владимир на родстере «Крым» в рамках конструкторского и автоспортивного соревновании «Формула Студент».

Родстер изготовлен из отечественных комплектующих: он построен на базе Lada Kalina, с которой разделил ключевые агрегаты – силовую установку и тормозную систему. В движение автомобиль приводит 1,6-литровый агрегат мощностью 140 лошадиных сил, который работает в тандеме с пятиступначатой «механикой».

В начале сентябре дебютировало второе поколение модели, которое получило новую несущую конструкцию из листового металла с применением лазерной резки. Помимо этого, инженеры устранили недостатки предшественника, а именно проблемы со сцеплением и некоторыми «особенностями уникальных компонентов». В результате доработки второй «Крым» обзавелся гидравлическим сцеплением и модернизированной подвеской.

Наладить производство модели хотят на территории Крыма, а предполагаемая стартовая цена составит около 650 тысяч рублей.

Источник: Российская газета