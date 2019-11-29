Пикап Mitsubishi L200 получил ноль звезд на краш-тесте

Пикап для Южной Америки отличается от моделей, которые поставляются на остальные рынки. К примеру, в базовой комплектации у него нет даже подушек безопасности, что уже серьезно усложняет прохождение тестов.
При фронтальном столкновении на скорости 64 километра в час автомобиль сильно деформировался, что видно на ролике с тестов. По словам представителей Latin NCAP, если скорость будет выше, то кузов просто потеряет целостность.
Согласно информации с датчиков, которые были закреплены на манекенах, водитель при ударе испытывает предельно допустимые нагрузки и шансов выжить при аварии у него практически нет, а пассажир может получить очень серьезные травмы. Зато безопасность ребенка оценили в две звезды благодаря креплениям Isofix.
Латиноамериканский офис Mitsubishi пообещал с весны 2020 года добавить фронтальные подушки безопасности и ремни с преднатяжителями в базовую комплектацию. Но в NCAP заявили, что этого недостаточно для пересдачи тестов — компании придется также оснастить пикап системой стабилизации и доработать защиту пешеходов.
Российский L200 уже в базовой комплектации оснащается системой курсовой устойчивости, фронтальными подушками безопасности, системой разблокировки дверей при аварии и системой помощи при экстренном торможении. Стоит такой автомобиль от 2 069 000 рублей за версию на механике. Самый дорогой пикап обойдется в 2 702 000 рублей.