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18:10

Пикап Mitsubishi L200 получил ноль звезд на краш-тесте

Южноамериканское отделение NCAP оценило безопасность модели

Анастасия Дубина
Организация Latin NCAP, которая проводит краш-тесты автомобилей для рынка Южной Америки, разбила пикап Mitsubishi L200. По итогам тестов, он получил ноль звезд из пяти возможных.

Пикап для Южной Америки отличается от моделей, которые поставляются на остальные рынки. К примеру, в базовой комплектации у него нет даже подушек безопасности, что уже серьезно усложняет прохождение тестов.

При фронтальном столкновении на скорости 64 километра в час автомобиль сильно деформировался, что видно на ролике с тестов. По словам представителей Latin NCAP, если скорость будет выше, то кузов просто потеряет целостность.

Согласно информации с датчиков, которые были закреплены на манекенах, водитель при ударе испытывает предельно допустимые нагрузки и шансов выжить при аварии у него практически нет, а пассажир может получить очень серьезные травмы. Зато безопасность ребенка оценили в две звезды благодаря креплениям Isofix.

Латиноамериканский офис Mitsubishi пообещал с весны 2020 года добавить фронтальные подушки безопасности и ремни с преднатяжителями в базовую комплектацию. Но в NCAP заявили, что этого недостаточно для пересдачи тестов — компании придется также оснастить пикап системой стабилизации и доработать защиту пешеходов.

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Российский L200 уже в базовой комплектации оснащается системой курсовой устойчивости, фронтальными подушками безопасности, системой разблокировки дверей при аварии и системой помощи при экстренном торможении. Стоит такой автомобиль от 2 069 000 рублей за версию на механике. Самый дорогой пикап обойдется в 2 702 000 рублей.