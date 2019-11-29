Пикап Mitsubishi L200 получил ноль звезд на краш-тесте

Пикап для Южной Америки отличается от моделей, которые поставляются на остальные рынки. К примеру, в базовой комплектации у него нет даже подушек безопасности, что уже серьезно усложняет прохождение тестов.

При фронтальном столкновении на скорости 64 километра в час автомобиль сильно деформировался, что видно на ролике с тестов. По словам представителей Latin NCAP, если скорость будет выше, то кузов просто потеряет целостность.