Опубликовано 14 мая 2026, 14:41
L7, но не Lixiang: Evolute выводит на российский рынок новый i-Sky

Россиянам предложат Dongfeng Aeolus L7 под именем Evolute i-Sky. Компания Evolute долгое время продавала под именем i-Sky переименованную модель концерна Dongfeng — Forthing Thunder. Это электрический кроссовер, по формату напоминающий Geely Atlas. Теперь представлено второе поколение Evolute i-Sky, на поверку оказавшееся китайским Dongfeng Aeolus L7.
Evolute i-Sky
Алексей Кованов
Задача нового Evolute i-Sky — занять место между компактным городским Evolute i-Joy и флагманским гибридным Evolute i-Space. При длине 4685 мм, ширине 1900 мм и высоте 1613 мм модель превосходит большинство конкурентов. Размер колёсноый базы новинки составляет 2775 мм.

Электрокросс оснащён двигателем мощностью 218 л.с. (310 Н·м), который обеспечивает разгон до «сотни» за 8 с. Литий-железо-фосфатная тяговая батарея имеет ёмкостью 62 кВт·ч, гарантируя запас хода до 424 км по стандарту WLTC.

Цены будут раскрыты отдельно, но уже раскрыт набор оборудования. В него войдут центральный тачскрин диагональю 14,6 дюйма, панорамная крыша, электропривод багажной двери, бесключевой доступ и многое другое.

