L7, но не Lixiang: Evolute выводит на российский рынок новый i-Sky

Электрокросс оснащён двигателем мощностью 218 л.с. (310 Н·м), который обеспечивает разгон до «сотни» за 8 с. Литий-железо-фосфатная тяговая батарея имеет ёмкостью 62 кВт·ч, гарантируя запас хода до 424 км по стандарту WLTC.

Цены будут раскрыты отдельно, но уже раскрыт набор оборудования. В него войдут центральный тачскрин диагональю 14,6 дюйма, панорамная крыша, электропривод багажной двери, бесключевой доступ и многое другое.

Читайте также: