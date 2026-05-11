Опубликовано 11 мая 2026, 06:52
Редкий Saleen S7, созданный для обгона Ferrari, выставлен на продажу

Редкий Saleen S7 Пола Уокера выставлен на продажу с пробегом 3 тысячи километров . Автомобиль выпускался с 2000 по 2009 год и стал одним из немногих американских среднемоторных суперкаров, добившихся успеха в международном автоспорте, в том числе в чемпионате FIA GT. Теперь один из этих редких автомобилей выставлен на продажу — его гоночная биография сочетается с принадлежностью к голливудской истории. Об этом сообщает Carscoops.
Saleen S7
Арина Лысенко
Пол Уокер, известный своей любовью к автомобилям, когда-то владел этим Saleen S7 2003 года. Однако, судя по показаниям одометра, лично он проехал на нём совсем немного — насколько долго машина находилась в его коллекции, неизвестно. На сегодняшний день пробег суперкара составляет лишь 3025 километров, что является отличным результатом для 23-летнего американского автомобиля.

Коллекционеры обычно предпочитают автомобили с небольшим пробегом, однако у таких машин есть свои минусы. Детали могут изнашиваться от длительного простоя, а если машина эксплуатировалась только эпизодически и на короткие расстояния, это чревато накоплением отложений в двигателе. Продавец также не сообщает, проводилось ли плановое техническое обслуживание.

Суперкар, судя по всему, содержали в порядке — не последнюю роль здесь сыграло то, что им владел Пол Уокер, а затем, вероятно, другие энтузиасты. Экстерьер безупречен: на серебристой краске нет видимых царапин или потёртостей. Салон тоже выглядит свежим, однако нельзя не отметить его простоту и явно устаревший дизайн.

