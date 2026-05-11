Редкий Saleen S7, созданный для обгона Ferrari, выставлен на продажу

Пол Уокер, известный своей любовью к автомобилям, когда-то владел этим Saleen S7 2003 года. Однако, судя по показаниям одометра, лично он проехал на нём совсем немного — насколько долго машина находилась в его коллекции, неизвестно. На сегодняшний день пробег суперкара составляет лишь 3025 километров, что является отличным результатом для 23-летнего американского автомобиля.

Коллекционеры обычно предпочитают автомобили с небольшим пробегом, однако у таких машин есть свои минусы. Детали могут изнашиваться от длительного простоя, а если машина эксплуатировалась только эпизодически и на короткие расстояния, это чревато накоплением отложений в двигателе. Продавец также не сообщает, проводилось ли плановое техническое обслуживание.

Суперкар, судя по всему, содержали в порядке — не последнюю роль здесь сыграло то, что им владел Пол Уокер, а затем, вероятно, другие энтузиасты. Экстерьер безупречен: на серебристой краске нет видимых царапин или потёртостей. Салон тоже выглядит свежим, однако нельзя не отметить его простоту и явно устаревший дизайн.

