АвтоВАЗ изменил конструкцию мотора 1.8 для Vesta и XRay

Принципиальное отличие новой ГБЦ от старой — конструкция направляющих втулок клапанов. Новые детали должны предотвратить чрезмерное попадаение масла в камеру сгорания. Вероятно, таким образом мотористы хотят избавить агрегат ВАЗ-21179 от «масложора».

В письме АвтоВАЗа дистрибьюторам указано, что изменения касаются деталей с номерами 21176100300730, 21176100300750 и 21176100301120. Поскольку старые ГБЦ дилерам Lada больше не понадобятся, можно сделать вывод, что компоненты взаимозаменяемы, и серьёзного вмешательства в архитектуру удалось избежать.