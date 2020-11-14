АвтоВАЗ изменил конструкцию мотора 1.8 для Vesta и XRay

По информации портала «Лада-онлайн», моторы 1.8 с новой головкой блока цилиндров уже выпускаются, а официальным дилерам Lada завод рекомендовал заменить старые невостребованные ГБЦ, хранящиеся на складах, на новые. Пресс-служба АвтоВАЗа модернизацию двигателя ВАЗ-21179 никак не прокомментировала.
лада-онлайн
Принципиальное отличие новой ГБЦ от старой — конструкция направляющих втулок клапанов. Новые детали должны предотвратить чрезмерное попадаение масла в камеру сгорания. Вероятно, таким образом мотористы хотят избавить агрегат ВАЗ-21179 от «масложора».
В письме АвтоВАЗа дистрибьюторам указано, что изменения касаются деталей с номерами 21176100300730, 21176100300750 и 21176100301120. Поскольку старые ГБЦ дилерам Lada больше не понадобятся, можно сделать вывод, что компоненты взаимозаменяемы, и серьёзного вмешательства в архитектуру удалось избежать.
Двигатель ВАЗ-21179 объёмом 1,8 литра выпускают с начала 2016 года. За без малого пять лет производства силовой агрегат модернизировали точечно: к примеру, АвтоВАЗ дважды менял конструкцию топливной рампы, чтобы решить проблему с обеднением топливно-воздушной смеси.