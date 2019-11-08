Запатентован салон «Нивы» будущего

Из документа следует, что над обликом интерьера работали 13 художников, в том числе и шеф-дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин. Они изобразили салон с классической компоновкой: два экрана, на один из которых выводятся показания приборов, а другой отвечает за управление медиасистемой, просторный салон, задний пассажирский диван с двумя подголовниками.