Запатентован салон «Нивы» будущего

Из документа следует, что над обликом интерьера работали 13 художников, в том числе и шеф-дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин. Они изобразили салон с классической компоновкой: два экрана, на один из которых выводятся показания приборов, а другой отвечает за управление медиасистемой, просторный салон, задний пассажирский диван с двумя подголовниками.
Фото: Роспатент
В точности такой интерьер был у шоу-кара 4x4 Vision 2018 года. Прототип получил X-образную переднюю часть в стиле Vesta и Xray, 21-дюймовые колеса, панорамную крышу, а также те самые «парящие» дисплеи в салоне.
Ожидается, что Lada 4x4 сменит поколение в 2022 году и «переедет» на новую платформу альянса Renault-Nissan. Но прежде внедорожник ждет обновление, в ходе которого он должен стать более комфортным при ежедневной эксплуатации. Например, в салоне появятся новая «печка» и подлокотник, а обивки дверей адаптируют под установку динамиков