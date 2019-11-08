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12:35

Запатентован салон «Нивы» будущего

В базе Роспатента появились изображения интерьера новинки «АвтоВАЗа»

© Роспатент
«АвтоВАЗ» подал заявку на патент cалона некого легкового автомобиля. По всей видимости, речь идет о следующем поколении Lada 4x4, так как изображения в документе выглядят знакомыми. Они в точности повторяют салон концепт-кара 4x4 Vision, представленного в 2018 году на Московском автосалоне.

Из документа следует, что над обликом интерьера работали 13 художников, в том числе и шеф-дизайнер «АвтоВАЗа» Стив Маттин. Они изобразили салон с классической компоновкой: два экрана, на один из которых выводятся показания приборов, а другой отвечает за управление медиасистемой, просторный салон, задний пассажирский диван с двумя подголовниками.

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Патентные изображения

Фото: Роспатент

В точности такой интерьер был у шоу-кара 4x4 Vision 2018 года. Прототип получил X-образную переднюю часть в стиле Vesta и Xray, 21-дюймовые колеса, панорамную крышу, а также те самые «парящие» дисплеи в салоне.

Ожидается, что Lada 4x4 сменит поколение в 2022 году и «переедет» на новую платформу альянса Renault-Nissan. Но прежде внедорожник ждет обновление, в ходе которого он должен стать более комфортным при ежедневной эксплуатации. Например, в салоне появятся новая «печка» и подлокотник, а обивки дверей адаптируют под установку динамиков

Источник: Роспатент