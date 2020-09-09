«АвтоВАЗ» приступил к сборке новой версии Lada 4x4

По словам источников, близких к предприятию, в основе версии Black лежит исполнение Urban. От стандартного внедорожника «чёрную» Lada можно отличить по особому декору, заводской тонировке стёкол, шильдикам на передних крыльях и матовым колёсным дискам с пятью спицами.

Интерьер обшит более качественными материалами и полностью выполнен в чёрном цвете, включая потолок, противосолнечные козырьки и блок «ЭРА-ГЛОНАСС». Кресла внедорожника получили особую обивку с нашитым названием спецверсии – Black. Также вероятно, что в оснащение войдут некие опции, недоступные в стандартной комплектации Urban.

Под капотом без изменений: Lada 4x4 Black оснащается 1,7-литровым восьмиклапанным двигателем мощностью 83 лошадиные силы, работающим в тандеме с пятиступенчатой механической коробкой передач и полным приводом.