Объявлены цены на Lada 4х4 и XRay Cross в спецверсии Black

Хэтчбек XRay Cross Black построен на базе комплектации Comfort. Спецверсию можно отличить по чёрной глянцевой крыше, чёрным корпусам зеркал и чёрному лаку в сочетании с алмазной огранкой спиц 17-дюймовых дисков. В салоне – чёрный же потолок и тёмная обивка сидений. Кроме того, такой хэтчбек оснащается системой мультимедиа с сервисами «Яндекс.Авто», 4G-модемом и камерой заднего вида.

XRay Cross Black комплектуется 1,8-литровым мотором мощностью 120 либо 113 лошадиных сил, который сочетает с механической коробкой передач либо с вариатором.

Ниже приведены цены на все модели линейки Black.