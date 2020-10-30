11:02

Объявлены цены на Lada 4х4 и XRay Cross в спецверсии Black

Теперь в линейку Black входят четыре модели

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Лиза Будрина
«АвтоВАЗ» объявил о начале продаж Lada 4х4 и XRay Cross в спецверсии Black: новинки стоят от 666,9 тысячи и 927,9 тысячи рублей соответственно. Теперь линейка Black включает четыре модели – помимо внедорожника и приподнятого хэтчбека, «чёрное» исполнение есть у седана Vesta Cross и универсала Vesta SW Cross.

Хэтчбек XRay Cross Black построен на базе комплектации Comfort. Спецверсию можно отличить по чёрной глянцевой крыше, чёрным корпусам зеркал и чёрному лаку в сочетании с алмазной огранкой спиц 17-дюймовых дисков. В салоне чёрный же потолок и тёмная обивка сидений. Кроме того, такой хэтчбек оснащается системой мультимедиа с сервисами «Яндекс.Авто», 4G-модемом и камерой заднего вида.

XRay Cross Black комплектуется 1,8-литровым мотором мощностью 120 либо 113 лошадиных сил, который сочетает с механической коробкой передач либо с вариатором.

Ниже приведены цены на все модели линейки Black.

МодельМТAT
Lada XRay Cross Black927 900987 900
Lada 4x4 Black666 900
Lada Vesta Cross Black849 900934 900
Lada Vesta SW Cross Black890 900975 900

Lada 4x4 Black основан на версии Urban, и, как и XRay Cross, получил чёрные наружные зеркала, чёрные диски, тёмную обивку потолка и сидений, однако остался без чёрной глянцевой крыши. Внедорожник доступен с единственным 1,7-литровым двигателем мощностью 83 лошадиные силы и безальтернативной «механикой».

Цены на Lada Vesta Cross раскрыли в середине октября, автомобиль уже доступен для покупки у дилеров. В базе спецверсии всё та же начальная комплектация Comfort, дополненная «зимним» пакетом (подогрев лобового стекла, передних сидений и руля, обитого экокожей).

Источник: пресс-служба Lada