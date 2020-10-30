Объявлены цены на Lada 4х4 и XRay Cross в спецверсии Black

Хэтчбек XRay Cross Black построен на базе комплектации Comfort. Спецверсию можно отличить по чёрной глянцевой крыше, чёрным корпусам зеркал и чёрному лаку в сочетании с алмазной огранкой спиц 17-дюймовых дисков. В салоне – чёрный же потолок и тёмная обивка сидений. Кроме того, такой хэтчбек оснащается системой мультимедиа с сервисами «Яндекс.Авто», 4G-модемом и камерой заднего вида.
XRay Cross Black комплектуется 1,8-литровым мотором мощностью 120 либо 113 лошадиных сил, который сочетает с механической коробкой передач либо с вариатором.
Ниже приведены цены на все модели линейки Black.
|Модель
|МТ
|AT
|Lada XRay Cross Black
|927 900
|987 900
|Lada 4x4 Black
|666 900
|—
|Lada Vesta Cross Black
|849 900
|934 900
|Lada Vesta SW Cross Black
|890 900
|975 900
Lada 4x4 Black основан на версии Urban, и, как и XRay Cross, получил чёрные наружные зеркала, чёрные диски, тёмную обивку потолка и сидений, однако остался без чёрной глянцевой крыши. Внедорожник доступен с единственным 1,7-литровым двигателем мощностью 83 лошадиные силы и безальтернативной «механикой».
Цены на Lada Vesta Cross раскрыли в середине октября, автомобиль уже доступен для покупки у дилеров. В базе спецверсии всё та же начальная комплектация Comfort, дополненная «зимним» пакетом (подогрев лобового стекла, передних сидений и руля, обитого экокожей).