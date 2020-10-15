Начались продажи «чёрной» версии Lada Vesta Cross

От стандартной Vesta Cross спецверсия можно отличить по чёрной глянцевой крыше, корпусам внешних зеркал заднего вида и 17-дюймовым легкосплавным дискам, выполненным в том же цвете, а также шильдикам Black. В салоне имеется чёрная обивка сидений и потолка.

В базе спецверсии – начальная комплектация Comfort, дополненная «зимним» пакетом. В него входит подогрев лобового стекла, передних сидений и руля, обитого экокожей.