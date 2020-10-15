13:18

Начались продажи «чёрной» версии Lada Vesta Cross

Стоимость Vesta Cross Black стартует с 849 900 рублей

Lada Vesta Cross Black © Lada
Мария Евдокимова
«АвтоВАЗ» объявил о старте продаж специальной версии Lada Vesta Cross под названием Black, которая производится на заводе компании в Ижевске. Такая версия доступна как для седана, так и для универсала.

От стандартной Vesta Cross спецверсия можно отличить по чёрной глянцевой крыше, корпусам внешних зеркал заднего вида и 17-дюймовым легкосплавным дискам, выполненным в том же цвете, а также шильдикам Black. В салоне имеется чёрная обивка сидений и потолка.

В базе спецверсии – начальная комплектация Comfort, дополненная «зимним» пакетом. В него входит подогрев лобового стекла, передних сидений и руля, обитого экокожей.

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Lada Vesta Cross Black

Фото: Lada

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Стоимость седана Lada Vesta Cross Black с «механикой» составляет 849 900 рублей, а с автоматом – 934 900 рублей. Цена универсала Vesta Cross SW Black с теми же коробками равна 890 900 рублям и 975 900 рублям соответственно.

Накануне появилась информация, что у Lada Vesta Sport появится опциональная чёрная крыша, доступная в топовой комплектации Luxe Multimedia. Ранее такой вариант оформления экстерьера был недоступен.

Источник: Lada