Начались продажи «чёрной» версии Lada Vesta Cross

От стандартной Vesta Cross спецверсия можно отличить по чёрной глянцевой крыше, корпусам внешних зеркал заднего вида и 17-дюймовым легкосплавным дискам, выполненным в том же цвете, а также шильдикам Black. В салоне имеется чёрная обивка сидений и потолка.
В базе спецверсии – начальная комплектация Comfort, дополненная «зимним» пакетом. В него входит подогрев лобового стекла, передних сидений и руля, обитого экокожей.
Фото: Lada
Стоимость седана Lada Vesta Cross Black с «механикой» составляет 849 900 рублей, а с автоматом – 934 900 рублей. Цена универсала Vesta Cross SW Black с теми же коробками равна 890 900 рублям и 975 900 рублям соответственно.
Накануне появилась информация, что у Lada Vesta Sport появится опциональная чёрная крыша, доступная в топовой комплектации Luxe Multimedia. Ранее такой вариант оформления экстерьера был недоступен.