Минпромторг пообещал справиться с дефицитом краски для автомобилей

«На данный момент на площадке Минпромторга России совместно с АО АвтоВАЗ и предприятиями отрасли прорабатываются различные сценарии. В ближайшее время ситуация будет стабилизирована», — сказали в Минпромторге. Нехватка некоторых видов краски носит временный характер, уточнили в министерстве, и не скажется на запланированных объемах производства.

Ранее появились сообщения о дефиците краски на АвтоВАЗе, которые подтвердили и сама компания, и официальные дилеры. По их словам, сейчас можно купить Lada только в трех цветах: Niva Travel и Legend предлагаются в темно-зеленом и черном цвете, а Lada Granta — в черном и белом. По неофициальным данным, сокращенная палитра сохранится до конца первого квартала нынешнего года.