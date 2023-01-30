Минпромторг пообещал справиться с дефицитом краски для автомобилей

Минпромторг пообещал справиться с дефицитом краски для автомобилейМинистерство рассматривает различные пути решения проблемы совместно с АвтоВАЗом
В понедельник 30 января стало известно, что АвтоВАЗу не хватает краски для автомобилей из-за чего гамму Lada временно пришлось урезать до трех цветов — белого, черного и темно-зеленого. На сообщения о дефиците уже отреагировал Минпромторг. В министерстве заявили, что в ближайшее время ситуация с наличием лакокрасочных покрытий стабилизируется — над этим власти работают совместно с тольяттинским производителем.
«На данный момент на площадке Минпромторга России совместно с АО АвтоВАЗ и предприятиями отрасли прорабатываются различные сценарии. В ближайшее время ситуация будет стабилизирована», — сказали в Минпромторге. Нехватка некоторых видов краски носит временный характер, уточнили в министерстве, и не скажется на запланированных объемах производства.
Ранее появились сообщения о дефиците краски на АвтоВАЗе, которые подтвердили и сама компания, и официальные дилеры. По их словам, сейчас можно купить Lada только в трех цветах: Niva Travel и Legend предлагаются в темно-зеленом и черном цвете, а Lada Granta — в черном и белом. По неофициальным данным, сокращенная палитра сохранится до конца первого квартала нынешнего года.
С поставщиками лакокрасочного покрытия ведет диалог и сам АвтоВАЗ. В компании отметили, что надеются возобновить ритмичные поставки в ближайшие недели. На официальном сайте Lada при этом ограничений по выбору цвета нет.