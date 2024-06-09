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Опубликовано 09 июня 2024, 15:15
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Глава АвтоВАЗа раскрыл, сколько автомобилей Lada продается в кредит

Большая часть продукции завода реализуется с помощью банковских инструментов
Глава АвтоВАЗа раскрыл, сколько автомобилей Lada продается в кредит. В беседе с РБК глава автогиганта Максим Соколов признал: около 70% машин берут «при тех или иных кредитных продуктах», а покупатели топ-комплектаций Lada Vesta вовсе на 80-85% прибегают к заёмным средствам. На АвтоВАЗе подчеркнули: при таком раскладе ощущается влияние высокой ключевой ставки ЦБ и на спрос, и на себестоимость производства.
Глава АвтоВАЗа раскрыл, сколько автомобилей Lada продается в кредит
© Lada
Сергей Ильин

Хотя большинство автомобилей Lada продаются в кредит, завод месяц за месяцем обновляет рекорды продаж. В мае отличилась Vesta: удалось реализовать более 15 тысяч машин, что является лучшим показателем за всю историю модели. Не удивительно, что АвтоВАЗ планирует очередное повышение цен.

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Максим Соколов не стал скрывать, что осенью предусмотрен ещё один этап индексации цен на размер инфляции. В прошлый раз автомобили Lada дорожали в мае, но больше всего прибавили в цене «Нивы», а прайс-листы на Vesta (за исключением самых дорогих версий Sportline) остались без изменений.

Хотя повышения цен на всю продукцию Lada можно не ждать как минимум три месяца, точечные корректировки происходят. К примеру, в начале июня подорожали дефицитные Granta с автоматом Jatco: таким образом АвтоВАЗ пытается справится с ажиотажным спросом на модель у некоторых дилеров.

Источник:РБК
Автор:Сергей Ильин
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#Lada
#АвтоВАЗ