Глава АвтоВАЗа раскрыл, сколько автомобилей Lada продается в кредит

Глава АвтоВАЗа раскрыл, сколько автомобилей Lada продается в кредитБольшая часть продукции завода реализуется с помощью банковских инструментов
Хотя большинство автомобилей Lada продаются в кредит, завод месяц за месяцем обновляет рекорды продаж. В мае отличилась Vesta: удалось реализовать более 15 тысяч машин, что является лучшим показателем за всю историю модели. Не удивительно, что АвтоВАЗ планирует очередное повышение цен.
Максим Соколов не стал скрывать, что осенью предусмотрен ещё один этап индексации цен на размер инфляции. В прошлый раз автомобили Lada дорожали в мае, но больше всего прибавили в цене «Нивы», а прайс-листы на Vesta (за исключением самых дорогих версий Sportline) остались без изменений.
Хотя повышения цен на всю продукцию Lada можно не ждать как минимум три месяца, точечные корректировки происходят. К примеру, в начале июня подорожали дефицитные Granta с автоматом Jatco: таким образом АвтоВАЗ пытается справится с ажиотажным спросом на модель у некоторых дилеров.