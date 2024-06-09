Глава АвтоВАЗа раскрыл, сколько автомобилей Lada продается в кредит

Максим Соколов не стал скрывать, что осенью предусмотрен ещё один этап индексации цен на размер инфляции. В прошлый раз автомобили Lada дорожали в мае, но больше всего прибавили в цене «Нивы», а прайс-листы на Vesta (за исключением самых дорогих версий Sportline) остались без изменений.