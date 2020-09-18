«АвтоВАЗ» выпустит больше сотни эксклюзивных Lada Vesta для госорганов

Спецверсии будут построены на базе седана и универсала Lada Vesta. Всего нижегородское предприятие планирует выпустить 150 автомобилей по госзаказу. Среди модификаций появятся модели для перевозки людей с ограниченными возможностями, медицинских бригад и грузопассажирские версии с возможностью размещения лабораторий или дорожных мастерских. Кроме того, появятся «Весты» для кинологических и ветеринарных служб.

В зависимости от назначения, спецмашины оборудуют перегородкой за первым или вторым рядом сидений, столами, стеллажами или клетками для собак. Кроме того, автомобили оснастят проблесковыми маячками синего или желтого цветов, а также специальными креплениями и поворотными креслами для людей с ограниченными возможностями.