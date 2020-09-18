12:25

«АвтоВАЗ» выпустит больше сотни эксклюзивных Lada Vesta для госорганов

Всего по госзаказу соберут 150 автомобилей

Спецверсия Lada Vesta © Лада.Онлайн
Анастасия Дубина
Росстандарт опубликовал новое Одобрение типа транспортного средства для спецверсий семейства моделей Lada Vesta, предназначенных для различных госведомств. Всего на нижегородском предприятии ООО «Промышленные технологии» соберут 150 эксклюзивных машин.

Спецверсии будут построены на базе седана и универсала Lada Vesta. Всего нижегородское предприятие планирует выпустить 150 автомобилей по госзаказу. Среди модификаций появятся модели для перевозки людей с ограниченными возможностями, медицинских бригад и грузопассажирские версии с возможностью размещения лабораторий или дорожных мастерских. Кроме того, появятся «Весты» для кинологических и ветеринарных служб.

В зависимости от назначения, спецмашины оборудуют перегородкой за первым или вторым рядом сидений, столами, стеллажами или клетками для собак. Кроме того, автомобили оснастят проблесковыми маячками синего или желтого цветов, а также специальными креплениями и поворотными креслами для людей с ограниченными возможностями.

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В начале июля в базе Росстандарта появилось Одобрение типа транспортного средства на 14 спецверсий автомобилей семейства Lada Vesta. Анонсировался выпуск моделей для скрытого контроля, передвижной мастерской, а также мобильной лаборатории и других модификаций.

Источник: Росстандарт