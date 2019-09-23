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11:22

«АвтоВАЗ» остановил продажи дефектной партии Lada Granta

В автомобилях обнаружили проблему с тормозами

Стало известно о блокировке продаж партии Lada Granta, насчитывающей почти семь тысяч экземпляров. Причиной такого решения стал обнаруженный дефект в тормозной системе, сообщает «Лада.Онлайн».

Из продажи отзывают 6917 автомобилей Lada Granta, которые отгрузили дилерам в период с 13 августа по 19 сентября. Как сообщает источник издания, машины вновь будут доступны для покупки «после замены обратного клапана ВУТ по гарантии». «АвтоВАЗ» эту информацию пока не прокомментировал.

Это уже вторая приостановка продаж для Lada: на прошлой неделе был установлен блок на реализацию партии Largus. В автомобилях, произведенных в период со 2 по 13 сентября, выявили возможное несоответствие по течи топливных трубок. Причем часть из дефектной партии дилеры к тому моменту, вероятно, уже успели продать.

Проблему обнаружили и в Lada XRay: капот автомобиля оказался неустойчивым к ржавчине. Из-за этого компания объявила отзыв 94 615 хэтчбеков, произведенных с декабря 2015 по февраль 2019 года.

Источник: Лада.Онлайн