«АвтоВАЗ» остановил продажи дефектной партии Lada Granta

Из продажи отзывают 6917 автомобилей Lada Granta, которые отгрузили дилерам в период с 13 августа по 19 сентября. Как сообщает источник издания, машины вновь будут доступны для покупки «после замены обратного клапана ВУТ по гарантии». «АвтоВАЗ» эту информацию пока не прокомментировал.

Это уже вторая приостановка продаж для Lada: на прошлой неделе был установлен блок на реализацию партии Largus. В автомобилях, произведенных в период со 2 по 13 сентября, выявили возможное несоответствие по течи топливных трубок. Причем часть из дефектной партии дилеры к тому моменту, вероятно, уже успели продать.