Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта

Речь идет о партии из 935 машин, у которых было выявлено возможное несоответствие по течи топливных трубок. Не исключено, что некоторые дефектные автомобили дилеры уже успели продать, а значит, с большой долей вероятности, «АвтоВАЗу» придется проводить отзывную кампанию. Впрочем, сам автопроизводитель информацию об обнаруженном дефекте и приостановке продаж пока не прокомментировал.

В мае этого года уже проводился отзыв Lada Largus – он затронул 33 тысячи автомобилей. Причиной стало смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, что приводит к повышению усилия на педаль тормоза.