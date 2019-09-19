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10:16

Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта

Для покупки недоступна лишь одна партия автомобилей, выпущенная в начале сентября

«АвтоВАЗ» обнаружил вероятную проблему в топливной системе в почти тысяче экземпляров Lada Largus, которые были произведены в период со 2 по 13 сентября. В связи с этим партия с возможным дефектом была отозвана из продажи «до разработки методики устранения и проведения ремонта», сообщает портал «Лада.Онлайн» со ссылкой на собственные источники.

Речь идет о партии из 935 машин, у которых было выявлено возможное несоответствие по течи топливных трубок. Не исключено, что некоторые дефектные автомобили дилеры уже успели продать, а значит, с большой долей вероятности, «АвтоВАЗу» придется проводить отзывную кампанию. Впрочем, сам автопроизводитель информацию об обнаруженном дефекте и приостановке продаж пока не прокомментировал.

В мае этого года уже проводился отзыв Lada Largus – он затронул 33 тысячи автомобилей. Причиной стало смещение мембраны в корпусе вакуумного усилителя тормозов, что приводит к повышению усилия на педаль тормоза.

А буквально на днях выяснилось, что «АвтоВАЗ» отзывает модель XRay из-за того, что капот автомобиля оказался неустойчивым к ржавчине. В ремонт направят 94 615 машин, произведенных с декабря 2015 по февраль 2019 года.

Источник: Лада.Онлайн