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19:33

Lada починит ржавеющие XRay с помощью наклейки

На хэтчбеки с ржавыми капотами наклеят специальную защитную пленку

Компания АвтоВАЗ отзывает хэтчбеки XRay из-за того, что капоты автомобилей оказались неустойчивыми к ржавчине. Чинить автомобили будут защитными наклейками от коррозии.

Сервисная кампания, по данным портала «Лада.Онлайн», затронет 94 615 автомобилей, которые были реализованы в период с декабря 2015 по февраль 2019 года. На этих автомобилях есть высокий риск появления ржавчины в местах касания капота с регулировочным буфером, а на многих экземплярах коррозия уже успела появиться.

На дефектные автомобили, у которых нет наклейки и присутствует «незначительная натирка ЛКП», установят защитную пленку на место соприкосновения деталей. Если краска протерлась до металла, но коррозия не успела появиться, сотрудник дилерского центра покрасит поврежденные места кистью без подбора колера.

Если в местах контакта успела образоваться ржавчина, сотрудник сервиса удалит ее и окрасит обработанные места, но уже с подбором цвета по «технологии, действующей на предприятии». В том случае, если на капота хэтчбека обнаружат сквозную коррозию, его заменят.

В конце мая производитель уже отзывал Xray из-за критичной неисправности — у хэтчбеков обнаружили проблемы с рулевым валом. Тогда руководство потребовало в срочном порядке связаться с владельцами дефектных машин и доставить их в сервисные центры на эвакуаторах.