Lada починит ржавеющие XRay с помощью наклейки

На дефектные автомобили, у которых нет наклейки и присутствует «незначительная натирка ЛКП», установят защитную пленку на место соприкосновения деталей. Если краска протерлась до металла, но коррозия не успела появиться, сотрудник дилерского центра покрасит поврежденные места кистью без подбора колера.

Если в местах контакта успела образоваться ржавчина, сотрудник сервиса удалит ее и окрасит обработанные места, но уже с подбором цвета по «технологии, действующей на предприятии». В том случае, если на капота хэтчбека обнаружат сквозную коррозию, его заменят.