Удлинённый фургон на базе Lada Granta появился в продаже

Лёгкие грузовики появились в продаже в трёх модификациях, каждая из которых имеет три версии полезного объёма – Standart, Long и Maxi. Рефрижератор оснащается кузовом объёмом 4,9, 5,3 или 6,7 кубических метра, промтоварный – 4,8 или 5,2 или 6,6 кубических метра, а евротент - 4,9 или 5,3 или 6,7 кубических метра.
От фургона ВИС-2349 Lada Granta Prima отличается кузовом, растянутым в области колёсного свеса, новым обвесом, создающим видимость единой платформы, и обтекателем. Грузоподъёмность Prima варьируется от 700 килограммов у рефрижератора до 900 килограммов у промтоварного и евротента. Для сравнения, грузоподъёмность ВИС-2349 составляет 780 килограммов.
Фото: Kubcar.ru
Автомобиль оснащён задней пневмоподвеской с возможностью регулирования клиренса и жёсткости, а также выравнивания при загрузке. В движение Prima приводит стандартный восьмиклапанный 1,6-литровый двигатель мощностью 87 лошадиных сил, работающий в паре с пятиступенчатой механической коробкой передач.
Стоимость евротента Lada Granta Prima составляет 987 900 рублей, промтоварного фургона – 999 900 рублей, а рефрижератора – 1 179 900 рублей.
Накануне стало известно, что «АвтоВАЗ» был вынужден приостановить выпуск Lada 4x4 и Granta. По данным СМИ, рабочий десятичасовой день в субботу, 10 октября, был отменён из-за нехватки комплектующих. Официально компания пока не подтвердила эту информацию.