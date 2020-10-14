Удлинённый фургон на базе Lada Granta появился в продаже

Лёгкие грузовики появились в продаже в трёх модификациях, каждая из которых имеет три версии полезного объёма – Standart, Long и Maxi. Рефрижератор оснащается кузовом объёмом 4,9, 5,3 или 6,7 кубических метра, промтоварный – 4,8 или 5,2 или 6,6 кубических метра, а евротент - 4,9 или 5,3 или 6,7 кубических метра.

От фургона ВИС-2349 Lada Granta Prima отличается кузовом, растянутым в области колёсного свеса, новым обвесом, создающим видимость единой платформы, и обтекателем. Грузоподъёмность Prima варьируется от 700 килограммов у рефрижератора до 900 килограммов у промтоварного и евротента. Для сравнения, грузоподъёмность ВИС-2349 составляет 780 килограммов.