Lada из будущего: «АвтоВАЗ» вспомнил, как построил родстер из предсерийной Kalina

«Автором проекта стал дизайнер Сергей Нужный, прошедший обучение в школе автомобильного дизайна Espera Sbarro. Вместе с Михаилом Пономарёвым и небольшой командой специалистов он собрал концепт примерно за семь месяцев. Основой послужил предсерийный хетчбэк LADA Kalina. Колёсную базу укоротили на 150 мм, кузов полностью преобразили, а в конструкции объединили оригинальные решения и готовые компоненты», — отмечается в сообщении, размещенном в Telegram-канале «АвтоВАЗ. Официально».

В частности, у Lada Roadster рамка лобового стекла от ВАЗ-2110, каркас дверей взяли от Alfa Romeo GTV, а элементы оптики от Volkswagen Golf четвертого поколения. Главной технической особенностью родстера стала Г-образная складная крыша с сервоприводами, которая укладывалась поверх крышки багажника и повторяла ее форму.

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Родстер получил 2,0-литровый двигатель на 106 л.с., работающий в паре с пятиступенчатой «механикой». Автомобиль был изготовлен в единственном экземпляре, в 2000 году он выставлялся на Московском международном автосалоне, а спустя четверть века был отреставрирован и помещен музей «АвтоВАЗа».