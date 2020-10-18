АвтоВАЗ прекратил продажи самых экономичных Lada Largus

Прекращение продаж метановых Lada Largus CNG может быть связано с нехваткой комплектующих и необходимостью срочной сборки обычных бензиновых версий по крупнейшему госзаказу. АвтоВАЗ уже практиковал кратковременную приостановку выпуска метановых автомобилей — год назад Vesta CNG и Largus CNG не выпускались несколько месяцев из-за прекращения программы господдержки EcoGAZ.