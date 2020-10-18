АвтоВАЗ прекратил продажи самых экономичных Lada Largus

АвтоВАЗ не раскрывает сроки возвращения битопливных пассажирских Largus CNG в модельную линейку, но напоминает, что на складках остаются метановые Vesta CNG. C чем связан дефицит «газовых» Lada Largus не сообщается.
По оценке портала «Лада-онлайн» топливная эффективность метанового Lada Largus в 2,5 раза выше, чем у аналогичного бензинового универсала.
Не исключено, что временное сокращение гаммы «Ларгусов» обусловлено скорым рестайлингом семейства. Обновленные Lada Largus планировали представить в августе 2020 года, но премьера до сих пор не состоялась.
Прекращение продаж метановых Lada Largus CNG может быть связано с нехваткой комплектующих и необходимостью срочной сборки обычных бензиновых версий по крупнейшему госзаказу. АвтоВАЗ уже практиковал кратковременную приостановку выпуска метановых автомобилей — год назад Vesta CNG и Largus CNG не выпускались несколько месяцев из-за прекращения программы господдержки EcoGAZ.