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АвтоВАЗ прекратил продажи самых экономичных Lada Largus

Битопливные универсалы Largus исчезли из российского конфигуратора Lada

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Сергей Ильин
АвтоВАЗ прекратил продажи самых экономичных Lada Largus — с официального сайта марки исчезли вкладки с прайс-листами на универсалы Largus R90 CNG и Largus Cross CNG. Пресс-служба автогиганта объяснила прекращение продаж отсутствием машин на складе. Метановые седаны Vesta CNG и фургоны Largus F90 CNG остались в гамме.

АвтоВАЗ не раскрывает сроки возвращения битопливных пассажирских Largus CNG в модельную линейку, но напоминает, что на складках остаются метановые Vesta CNG. C чем связан дефицит «газовых» Lada Largus не сообщается.

По оценке портала «Лада-онлайн» топливная эффективность метанового Lada Largus в 2,5 раза выше, чем у аналогичного бензинового универсала.

Не исключено, что временное сокращение гаммы «Ларгусов» обусловлено скорым рестайлингом семейства. Обновленные Lada Largus планировали представить в августе 2020 года, но премьера до сих пор не состоялась.

Прекращение продаж метановых Lada Largus CNG может быть связано с нехваткой комплектующих и необходимостью срочной сборки обычных бензиновых версий по крупнейшему госзаказу. АвтоВАЗ уже практиковал кратковременную приостановку выпуска метановых автомобилей — год назад Vesta CNG и Largus CNG не выпускались несколько месяцев из-за прекращения программы господдержки EcoGAZ.

Источник: лада-онлайн