Обновленный Lada Largus сфотографировали в легком камуфляже

Обновленный Largus получит фары, как у дореформенного Renault Logan, и новую радиаторную решетку. Причем для модели запатентовали два варианта оформления решетки: для стандартной версии и Largus Cross (у вседрожного варианта рисунок выполнен в виде крупных сот).

В салоне изменений будет больше: появятся обновленная передняя панель и центральная консоль с экраном мультимедийной системы, как у Renault Duster, а также новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и центральным замком.