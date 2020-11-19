Обновленный Lada Largus сфотографировали в легком камуфляже

Обновленный Largus получит фары, как у дореформенного Renault Logan, и новую радиаторную решетку. Причем для модели запатентовали два варианта оформления решетки: для стандартной версии и Largus Cross (у вседрожного варианта рисунок выполнен в виде крупных сот).
В салоне изменений будет больше: появятся обновленная передняя панель и центральная консоль с экраном мультимедийной системы, как у Renault Duster, а также новые дверные карты с блоком управления стеклоподъемниками и центральным замком.
AvtoVAZ News
Гамма двигателей останется прежней: в нее войдут агрегаты объёмом 1,6 литра мощностью 87 либо 106 лошадиных сил, которые работают в паре с механической коробкой передач.
По неофициальным данным, Lada Largus FL появится у дилеров не раньше весны следующего года, однако АвтоВАЗ уже приступил к тестовой сборке модели. Пока с конвейера сходят по несколько экземпляров в день, а полноценное производство запустят в феврале 2021 года.
В ноябре АвтоВАЗ поднял цены на все модели Lada – в среднем они подорожали на 1 процент. Актуальный универсал Lada Largus теперь стоит от 653,9 тысячи рублей, Cross-версия – от 813,9 тысячи рублей, а фургон – от 640,9 тысячи рублей.