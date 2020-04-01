Автомобили Lada подорожали второй раз с начала года

13:08
С 1 апреля 2020 года увеличилась стоимость всех новых автомобилей Lada: в среднем цены выросли на 6,5 тысячи рублей или примерно на один процент. Для «АвтоВАЗа» это уже второе подорожание моделей в 2020 году – с 1 января стоимость машин увеличилась в среднем на 2,3 процента или на 15 тысяч рублей.
В наименьшей степени выросли цены на самую популярную модель марки, Lada Granta – на 5-6 тысяч рублей в зависимости от типа кузова. Заметнее прочих подорожали универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross, а также высокий хэтчбек XRay Cross, которые прибавили в цене по девять тысяч рублей.
Ниже в таблицы приведены актуальные цены на модели Lada и увеличение стоимости в рублях.
|Модель
|Цена с 1 апреля 2020 года
|Подорожание (в рублях)
|Трездверная 4x4
|559 900 – 615 900
|6000
|Пятидверная 4x4
|602 900 – 658 900
|6000
|4x4 Urban
|635 900 – 678 900
|6000
|Granta лифтбек
|478 900 – 666 800
|6000
|Granta седан
|460 900 – 650 800
|5000
|Granta универсал
|487 900 – 675 800
|5000
|Granta хэтчбек
|477 900 – 665 800
|5000
|Granta Cross
|579 900 – 668 900
|5000
|Granta Drive Active
|645 900 – 670 900
|5000
|Largus Cross
|782 900 – 805 900
|7000
|Largus универсал
|622 900 – 776 900
|7000
|Largus фургон
|596 900 – 707 900
|7000
|Vesta седан
|636 900 – 946 900
|7000
|Vesta Cross
|783 900 – 971 900
|7000
|Vesta Sport
|1 049 900 – 1 085 900
|7000
|Vesta SW
|715 900 – 988 900
|9000
|Vesta SW Cross
|822 900 – 1 013 900
|9000
|XRay
|626 900 – 862 900
|7000
|XRay Cross
|776 900 – 988 900
|9000
В марте 2020 года многие автопроизводители, официально представленные в России, внесли корректировки в прайс-листы. Так, например, автомобили Renault подорожали на 0,7–2,3 процента, Skoda – на 0,9–5,5 процента, Volkswagen – на 1,5–2,6. А с 1 апреля изменилась стоимость всех моделей Geely, за исключением новинки Coolray. Они подорожали в среднем на два процента.