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13:08

Автомобили Lada подорожали второй раз с начала года

«АвтоВАЗ» повысил цены на все модели

Lada Vesta
Лиза Будрина
С 1 апреля 2020 года увеличилась стоимость всех новых автомобилей Lada: в среднем цены выросли на 6,5 тысячи рублей или примерно на один процент. Для «АвтоВАЗа» это уже второе подорожание моделей в 2020 году – с 1 января стоимость машин увеличилась в среднем на 2,3 процента или на 15 тысяч рублей.

В наименьшей степени выросли цены на самую популярную модель марки, Lada Granta – на 5-6 тысяч рублей в зависимости от типа кузова. Заметнее прочих подорожали универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross, а также высокий хэтчбек XRay Cross, которые прибавили в цене по девять тысяч рублей.

Ниже в таблицы приведены актуальные цены на модели Lada и увеличение стоимости в рублях.

МодельЦена с 1 апреля 2020 годаПодорожание (в рублях)
Трездверная 4x4559 900 – 615 9006000
Пятидверная 4x4602 900 – 658 9006000
4x4 Urban635 900 – 678 9006000
Granta лифтбек478 900 – 666 8006000
Granta седан460 900 – 650 8005000
Granta универсал487 900 – 675 8005000
Granta хэтчбек477 900 – 665 8005000
Granta Cross579 900 – 668 9005000
Granta Drive Active645 900 – 670 9005000
Largus Cross782 900 – 805 9007000
Largus универсал622 900 – 776 9007000
Largus фургон596 900 – 707 9007000
Vesta седан636 900 – 946 9007000
Vesta Cross783 900 – 971 9007000
Vesta Sport1 049 900 – 1 085 9007000
Vesta SW715 900 – 988 9009000
Vesta SW Cross822 900 – 1 013 9009000
XRay626 900 – 862 9007000
XRay Cross776 900 – 988 9009000

В марте 2020 года многие автопроизводители, официально представленные в России, внесли корректировки в прайс-листы. Так, например, автомобили Renault подорожали на 0,7–2,3 процента, Skoda – на 0,9–5,5 процента, Volkswagen на 1,5–2,6. А с 1 апреля изменилась стоимость всех моделей Geely, за исключением новинки Coolray. Они подорожали в среднем на два процента.

Источник: Lada.ru, Автостат