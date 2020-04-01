Автомобили Lada подорожали второй раз с начала года

В наименьшей степени выросли цены на самую популярную модель марки, Lada Granta – на 5-6 тысяч рублей в зависимости от типа кузова. Заметнее прочих подорожали универсалы Vesta SW и Vesta SW Cross, а также высокий хэтчбек XRay Cross, которые прибавили в цене по девять тысяч рублей.

Ниже в таблицы приведены актуальные цены на модели Lada и увеличение стоимости в рублях.