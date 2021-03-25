Lada Niva Travel добралась до Чехии. Внедорожник стоит в два раза дороже, чем в России

Компания АвтоВАЗ еще в 2019 году прекратила официальные поставки автомобилей в Европу. Такое решение российские специалисты приняли в связи с необходимостью установки двигателей, соответствующих экологическому стандарту Евро-6. Кроме того, для того, чтобы продавать автомобили на территории Евросоюза, необходимо получить лицензии от местных аккредитованных лабораторий. В связи с этим, представители российского автозавода отказались от идеи поставок своих моделей в Европу.

По словам чешских дилеров, несмотря на прекращение поставок, интерес к российским автомобилям продолжил расти. Только за прошлый год в Чехии зарегистрировали 112 новых моделей Lada, что лишь на одну машину меньше по сравнению с 2019 годом. Отечественный автопром пользуется спросом из-за простоты конструкции и невысокой стоимости по сравнению со многими другими автомобилями в том же сегменте. Особой популярностью пользуются внедорожники Lada Niva Legend, которые продают минимум за 390 000 крон (примерно 1,3 миллиона рублей по текущему курсу). В России модель доступна от 607 900 рублей.