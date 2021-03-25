Lada Niva Travel добралась до Чехии. Внедорожник стоит в два раза дороже, чем в России

Компания АвтоВАЗ еще в 2019 году прекратила официальные поставки автомобилей в Европу. Такое решение российские специалисты приняли в связи с необходимостью установки двигателей, соответствующих экологическому стандарту Евро-6. Кроме того, для того, чтобы продавать автомобили на территории Евросоюза, необходимо получить лицензии от местных аккредитованных лабораторий. В связи с этим, представители российского автозавода отказались от идеи поставок своих моделей в Европу.
По словам чешских дилеров, несмотря на прекращение поставок, интерес к российским автомобилям продолжил расти. Только за прошлый год в Чехии зарегистрировали 112 новых моделей Lada, что лишь на одну машину меньше по сравнению с 2019 годом. Отечественный автопром пользуется спросом из-за простоты конструкции и невысокой стоимости по сравнению со многими другими автомобилями в том же сегменте. Особой популярностью пользуются внедорожники Lada Niva Legend, которые продают минимум за 390 000 крон (примерно 1,3 миллиона рублей по текущему курсу). В России модель доступна от 607 900 рублей.
Теперь же в Чехию доставили первую партию Lada Niva Travel. В стандартное оснащение местных моделей входит подушка безопасности со стороны водителя, ABS с системой распределения тормозных усилий, передние электрические стеклоподъемники, а также 15-дюймовые стальные диски и центральный замок. В движение чешскую версию Lada Niva Travel приводит 1,7-литровый двигатель мощностью 80 лошадиных сил, который сочетается с пятиступенчатой «механикой» и раздаточной коробкой передач.
Минимальная стоимость внедорожника с учетом налогов составит 420 000 крон (примерно 1,44 миллиона рублей по текущему курсу). В России обновленную «Ниву» в базовой комплектации можно приобрести практически в два раза дешевле – за 762 900 рублей.
На прошлой неделе в Германию прибыла первая партия Lada Niva Travel. Стоимость обновленного внедорожника в стране начинается от 19 тысяч евро (примерно 1,7 миллиона рублей по текущему курсу).