АвтоВАЗ собрал первый экземпляр обновленной Lada Niva

По данным сообщества, Niva обзавелась новыми фарами, капотом, боковыми накладками и бамперами. Фотографий обновленного внедорожника пока нет, однако на рендере он изображен с Х-образным дизайном в стиле Vesta, XRay и Granta. По этой же схеме изменится и Lada Largus, который в настоящее время проходит дорожные испытания.

О сроках начала полноценного производства рестайлинговой Lada Niva не сообщается. Скорее всего, опытные экземпляры, предварительно обклеенные камуфляжной пленкой, в скором времени выведут на дороги Тольятти для тестов.