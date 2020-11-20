АвтоВАЗ собрал первый экземпляр обновленной Lada Niva

По данным сообщества, Niva обзавелась новыми фарами, капотом, боковыми накладками и бамперами. Фотографий обновленного внедорожника пока нет, однако на рендере он изображен с Х-образным дизайном в стиле Vesta, XRay и Granta. По этой же схеме изменится и Lada Largus, который в настоящее время проходит дорожные испытания.
О сроках начала полноценного производства рестайлинговой Lada Niva не сообщается. Скорее всего, опытные экземпляры, предварительно обклеенные камуфляжной пленкой, в скором времени выведут на дороги Тольятти для тестов.
Lada.ru
Niva — собственная разработка «АвтоВАЗа», которая с 2002 года выпускалась на совместном предприятии GM-Avtovaz в Тольятти и продавалась под брендом Chevrolet. В декабре 2019 года «АвтоВАЗ» и General Motors заключили сделку о консолидации своего совместного предприятия – оно перешло под 100-процентный контроль российской стороны.
В июле прошлого года «АвтоВАЗ» приступил к серийному производству Niva, но уже с эмблемой Lada. На сегодняшний день внедорожник, оснащенный 1,7-литровым мотором мощностью 80 лошадиных сил, стоит от 738 тысяч рублей. С начала 2020 года в России было продано 8822 экземпляра Lada Niva.