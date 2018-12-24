За семь лет «АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей

В этом году для бренда Lada разработали новую философию и слоган — «Lada. Новые горизонты». По замыслу авторов, он должен указывать на стремление к полному обновлению модельного ряда, выходу в новые ниши, трансформации дилерской сети и применению современных стандартов проектирования и производства автомобилей.

В июне 2018 года на рынок вышла первая модель в новом для марки сегменте — кросс-седан Lada Vesta Cross. От обычной «Весты» машина отличается увеличенным на 25 миллиметров (203 миллиметра) дорожным просветом и защитными накладками в нижней части кузова. Vesta Cross предлагается с моторами 1.6 и 1.8, выдающими 105 и 122 силы соответственно. Двигатели могут работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или пятиступенчатой роботизированной коробкой передач.