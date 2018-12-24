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17:17

За семь лет «АвтоВАЗ» выпустит восемь новых моделей

Также компания представит девять рестайлинговых версий существующих машин

«АвтоВАЗ» раскрыл информацию о развитии модельного ряда Lada на ближайшие несколько лет. До 2026 года планируется выпустить восемь новых моделей и провести девять рестайлингов. Для этого инжиниринговый центр «АвтоВАЗа» привлек 400 новых сотрудников.
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В этом году для бренда Lada разработали новую философию и слоган — «Lada. Новые горизонты». По замыслу авторов, он должен указывать на стремление к полному обновлению модельного ряда, выходу в новые ниши, трансформации дилерской сети и применению современных стандартов проектирования и производства автомобилей.

В июне 2018 года на рынок вышла первая модель в новом для марки сегменте — кросс-седан Lada Vesta Cross. От обычной «Весты» машина отличается увеличенным на 25 миллиметров (203 миллиметра) дорожным просветом и защитными накладками в нижней части кузова. Vesta Cross предлагается с моторами 1.6 и 1.8, выдающими 105 и 122 силы соответственно. Двигатели могут работать в паре с пятиступенчатой «механикой» или пятиступенчатой роботизированной коробкой передач.

Также в этом году произошло обновление семейства Granta. Cедан, хэтчбек, лифтбек и универсал получили новую внешность в фирменном «Х-стиле», другие фары, решетку радиатора и боковые зеркала с повторителями поворотников.

Одной из ближайших новинок станет «заряженный» седан Vesta Sport, который запустят в серию в начале следующего года. Затем должен появиться фургончик Lada Van, который, скорее всего, будет представлять собой версию Renault Dokker, а еще через пару лет до дилеров доберется обновленная «Веста». Также ожидается выпуск нового поколения Lada 4x4.

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