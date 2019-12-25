Россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada в 2020 году

Что же касается прочих моделей, то Granta подорожает на 2,8 процента, до 455,9 тысячи рублей, недавно обновленный внедорожник 4x4 – на 2,9 процента, до 538,9 тысячи рублей. Ценник самого дорогого автомобиля в линейке марки, Lada Vesta Sport, вырастет на 1,5 процента, до 1 042 900 рублей. Lada Xray в свою очередь прибавит в цене 0,8 процента, после чего начальная стоимость хэтчбека составит 619,9 тысячи рублей.

По оценкам опрошенных изданием дилеров, подорожание не скажется ни на объеме продаж Lada, ни на доле на рынке. В самой же компании грядущий рост цен пока не прокомментировали.