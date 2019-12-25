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10:41

Россиян предупредили о подорожании автомобилей Lada в 2020 году

СМИ выяснили, что в большей степени рост цен скажется на модели Vesta

Lada Vesta
Лиза Будрина
«АвтоВАЗ» намерен повысить стоимость всех моделей Lada в среднем на 2,3 процента, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на дилеров бренда. Особенно подорожание скажется на седане Vesta, цена которого увеличится на 3,8 процента и достигнет почти 630 тысяч рублей. Пока же стартовая стоимость автомобиля составляет 606,9 тысячи рублей.

Что же касается прочих моделей, то Granta подорожает на 2,8 процента, до 455,9 тысячи рублей, недавно обновленный внедорожник 4x4 – на 2,9 процента, до 538,9 тысячи рублей. Ценник самого дорогого автомобиля в линейке марки, Lada Vesta Sport, вырастет на 1,5 процента, до 1 042 900 рублей. Lada Xray в свою очередь прибавит в цене 0,8 процента, после чего начальная стоимость хэтчбека составит 619,9 тысячи рублей.

По оценкам опрошенных изданием дилеров, подорожание не скажется ни на объеме продаж Lada, ни на доле на рынке. В самой же компании грядущий рост цен пока не прокомментировали.

По данным Ассоциации европейского бизнеса, по итогам 11 месяцев 2019 года Lada остается крупнейшей маркой в стране по объемам продаж. С января по ноябрь было продано 326 654 новых автомобиля, что на один процент больше, чем за аналогичный период 2018 года. Доля компании в текущем году увеличилась на 0,7 процентных пункта, до 20,7.

Источник: Ведомости