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Опубликовано 09 октября 2024, 13:04
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АвтоВАЗ рассказал, что будет с ценами Lada

«Лады» сохранят текущие ценники почти на три месяца
АвтоВАЗ пообещал не повышать цены до конца года. Российский автогигант планирует удержать нынешнюю стоимость автомобилей Lada до 2025 года. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на президента АвтоВАЗа Максима Соколова. Он отметил, что с начала года прайс-листы отечественного бренда были проиндексированы на 4,3 процента.
АвтоВАЗ рассказал, что будет с ценами Lada
© Максим Платонов / РИА Новости
Мария Руцкая

«Мы не планируем до конца года повышать цены на наши автомобили», — сказал Соколов.

В последней раз стоимость Lada была проиндексирована в августе. Тогда на 1,4 процента подорожали Granta и Niva Travel. Стоимость Vesta была обновлена в июле.

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Сейчас за самую простую Lada Granta просят от 699 900 рублей. Минимальная цена флагманской Vesta — 1 239 900, она указана в прайс-листе с учетом участия в программе Lada Finance и трейд-ина. Niva Legend стоит от 981 000 рублей, Travel — от 1 314 000. В 1 660 000 рублей минимум оценивается универсал Largus ижевского производства, а за базовый фургон нужно доплатить 10 тысяч.

Между тем россияне уже ощутили повышение цен из-за корректировки утильсбора, которую поддерживал АвтоВАЗ. Октябрьское повышение ставок привело к росту цен на многие популярные китайские автомобили, включая Geely, Chery, Jaecoo и Omoda.

Источник:ТАСС
Автор:Мария Руцкая
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#АвтоВАЗ
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#Lada