АвтоВАЗ рассказал, что будет с ценами Lada«Лады» сохранят текущие ценники почти на три месяца
«Мы не планируем до конца года повышать цены на наши автомобили», — сказал Соколов.
В последней раз стоимость Lada была проиндексирована в августе. Тогда на 1,4 процента подорожали Granta и Niva Travel. Стоимость Vesta была обновлена в июле.
Сейчас за самую простую Lada Granta просят от 699 900 рублей. Минимальная цена флагманской Vesta — 1 239 900, она указана в прайс-листе с учетом участия в программе Lada Finance и трейд-ина. Niva Legend стоит от 981 000 рублей, Travel — от 1 314 000. В 1 660 000 рублей минимум оценивается универсал Largus ижевского производства, а за базовый фургон нужно доплатить 10 тысяч.
Между тем россияне уже ощутили повышение цен из-за корректировки утильсбора, которую поддерживал АвтоВАЗ. Октябрьское повышение ставок привело к росту цен на многие популярные китайские автомобили, включая Geely, Chery, Jaecoo и Omoda.