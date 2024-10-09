АвтоВАЗ рассказал, что будет с ценами Lada

«Мы не планируем до конца года повышать цены на наши автомобили», — сказал Соколов.

В последней раз стоимость Lada была проиндексирована в августе. Тогда на 1,4 процента подорожали Granta и Niva Travel. Стоимость Vesta была обновлена в июле.