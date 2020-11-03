В России продали рекордное количество автомобилей Lada

Всего за октябрь 2020 года было продано 37 030 автомобилей, включая Lada Niva. Это на 22,5 процента больше, чем в том же месяце годом ранее. Тройка лидеров по продажам осталась прежней. Первое место занимает Granta, которая разошлась в количестве 12 756 экземпляров – это на 8,9 процента больше по сравнению с октябрем 2019 года. На второй строчке Vesta, которая второй месяц подряд демонстрируют заметный рост: 42,9 процента и 11 853 проданных автомобиля. Замыкает тройку Lada Largus (4 779 единиц, +2 процента).

В компании объяснили рекордный рост продаж действием государственных и собственных программ Lada. Кроме того, в октябре в линейке Lada появилась специальная версия Black, которая доступна для Vesta Cross, XRay Cross и 4x4 Urban.