Стало известно, когда в линейке Lada появится новая модель

О том, что производитель собирается представить в ближайшие годы сразу несколько новых моделей, стало известно еще в конце 2018-го, Тогда на «АвтоВАЗе» рассказали, что в ближайшие семь лет на рынке появится восемь новых моделей, а также будет проведено девять рестайлингов.
Тогда же в Сети появился снимок с внутренней презентации компании, на котором было название модели Lada Van, а рядом обозначение промежутка между 2019 и 2020 годом. Несмотря на то, что сам производитель утверждал, что производство запустят ближе к 2022 году, слухи о скором выходе новинки все равно продолжали появляться.
Сейчас источник, приближенный к заводу, рассказал изданию «Лада.Онлайн», что компания уже работает над новой моделью, а продажи должны начаться меньше чем через год — производитель планирует поставить первую партию «Вэнов» дилерам уже летом 2020 года.
Пока неизвестно, означает ли скорое появление новой модели окончание производства фургона Largus, с которым они будут фактически конкурировать. Летом этого года он пережил плановый фейслифт, в рамках которого модель получила незначительные обновления, но о дальнейших планах «АвтоВАЗа» касательно этого универсала информации пока нет.