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14:20

Стало известно, когда в линейке Lada появится новая модель

Новинку построят на базе «каблучка» Renault Dokker

© «Лада.Онлайн»
Линейки отечественной марки Lada летом следующего года пополнится новой моделью. Автомобиль получит имя Van и будет представлять собой измененный Renault Dokker, внешность которого будет напоминать Lada Vesta.

О том, что производитель собирается представить в ближайшие годы сразу несколько новых моделей, стало известно еще в конце 2018-го, Тогда на «АвтоВАЗе» рассказали, что в ближайшие семь лет на рынке появится восемь новых моделей, а также будет проведено девять рестайлингов.

Renault Dokker

Тогда же в Сети появился снимок с внутренней презентации компании, на котором было название модели Lada Van, а рядом обозначение промежутка между 2019 и 2020 годом. Несмотря на то, что сам производитель утверждал, что производство запустят ближе к 2022 году, слухи о скором выходе новинки все равно продолжали появляться.

Сейчас источник, приближенный к заводу, рассказал изданию «Лада.Онлайн», что компания уже работает над новой моделью, а продажи должны начаться меньше чем через год — производитель планирует поставить первую партию «Вэнов» дилерам уже летом 2020 года.

Пока неизвестно, означает ли скорое появление новой модели окончание производства фургона Largus, с которым они будут фактически конкурировать. Летом этого года он пережил плановый фейслифт, в рамках которого модель получила незначительные обновления, но о дальнейших планах «АвтоВАЗа» касательно этого универсала информации пока нет.