Стало известно, когда в линейке Lada появится новая модель

Тогда же в Сети появился снимок с внутренней презентации компании, на котором было название модели Lada Van, а рядом обозначение промежутка между 2019 и 2020 годом. Несмотря на то, что сам производитель утверждал, что производство запустят ближе к 2022 году, слухи о скором выходе новинки все равно продолжали появляться.

Сейчас источник, приближенный к заводу, рассказал изданию «Лада.Онлайн», что компания уже работает над новой моделью, а продажи должны начаться меньше чем через год — производитель планирует поставить первую партию «Вэнов» дилерам уже летом 2020 года.