Lada Vesta с вариатором оказалась медленнее версии с «механикой»

По данным автопроизводителя, седан с 113-сильным двигателем и бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E разгоняется с места до 100 километров в час за 12,2 секунды, а максимальная скорость составляет 170 километров в час. Для сравнения, Vesta с менее мощным агрегатом того же объема (106 сил) и «механикой» набирает «сотню» за 11,2 секунды, а ее максимальная скорость равна 182 километрам в час. Динамика автомобиля с аналогичным мотором и «роботом»: 14,1 секунды и 182 километра в час соответственно.
Новинка расходует 7,4 литра топлива в смешанном цикле, 9,9 в городе и 6,0 литра на трассе.
Производство Vesta с вариатором было запущено в начале октября, а продажи стартуют в ближайшее время. Помимо нового двигателя и коробки модель получила ряд обновлений в экстерьере и интерьере, например, наружные зеркала с функцией автоматического складывания и бескаркасные щетки стеклоочистителя. Кроме того, для обивки кресел используется комбинация кожи и ткани с новым рисунком, а для пассажиров второго ряда предусмотрен подлокотник с подстаканниками.
На сегодняшний день седан Vesta с «механикой» стоит от 609 900 рублей, а модификация с «роботом» – 676 900 рублей. Стоимость модели с «вариатором» пока не названа.