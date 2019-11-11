Group 25
Acura
Alfa Romeo
Aston Martin
Audi
BMW
Bentley
Bugatti
Cadillac
Chery
Chevrolet
Chrysler
Citroen
Dodge
Ferrari
Fiat
Ford
GAZ
Great Wall
Honda
Hummer
Hyundai
Infiniti
Jaguar
Jeep
KIA
Lada
Lamborghini
Land Rover
Lexus
Lifan
Maserati
Mazda
Mercedes-Benz
Mini
Mitsubishi
Nissan
Opel
Peugeot
Porsche
Renault
Rolls Royce
Saab
Seat
Shuanghuan
Skoda
Smart
SsangYong
Subaru
Suzuki
Tesla
Toyota
UAZ
Volkswagen
Volvo
9:58

Lada Vesta с вариатором оказалась медленнее версии с «механикой»

Раскрыты технические характеристики автомобиля 2020 модельного года

«АвтоВАЗ» поделился официальной технической информацией о новой модификации семейства Lada Vesta с 1,6-литровым мотором Renault-Nissan и вариатором. Такую установку получит не только седан, но также универсал и их Cross-версии.

По данным автопроизводителя, седан с 113-сильным двигателем и бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E разгоняется с места до 100 километров в час за 12,2 секунды, а максимальная скорость составляет 170 километров в час. Для сравнения, Vesta с менее мощным агрегатом того же объема (106 сил) и «механикой» набирает «сотню» за 11,2 секунды, а ее максимальная скорость равна 182 километрам в час. Динамика автомобиля с аналогичным мотором и «роботом»: 14,1 секунды и 182 километра в час соответственно.

Новинка расходует 7,4 литра топлива в смешанном цикле, 9,9 в городе и 6,0 литра на трассе.

Производство Vesta с вариатором было запущено в начале октября, а продажи стартуют в ближайшее время. Помимо нового двигателя и коробки модель получила ряд обновлений в экстерьере и интерьере, например, наружные зеркала с функцией автоматического складывания и бескаркасные щетки стеклоочистителя. Кроме того, для обивки кресел используется комбинация кожи и ткани с новым рисунком, а для пассажиров второго ряда предусмотрен подлокотник с подстаканниками.

На сегодняшний день седан Vesta с «механикой» стоит от 609 900 рублей, а модификация с «роботом» – 676 900 рублей. Стоимость модели с «вариатором» пока не названа.

Источник: Лада.Онлайн