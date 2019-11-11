Lada Vesta с вариатором оказалась медленнее версии с «механикой»

По данным автопроизводителя, седан с 113-сильным двигателем и бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E разгоняется с места до 100 километров в час за 12,2 секунды, а максимальная скорость составляет 170 километров в час. Для сравнения, Vesta с менее мощным агрегатом того же объема (106 сил) и «механикой» набирает «сотню» за 11,2 секунды, а ее максимальная скорость равна 182 километрам в час. Динамика автомобиля с аналогичным мотором и «роботом»: 14,1 секунды и 182 километра в час соответственно.