Началось производство Lada Vesta с вариатором

«АвтоВАЗ» сообщает, что Lada Vesta с вариатором прошла полный цикл испытаний. Всего в них приняли участие 39 автомобилей — суммарный дорожный пробег прототипов составил один миллион километров. Были и лабораторные, и климатические тесты: машины ездили в Сургуте при температуре минус 47 градусов Цельсия и в Тамани при +40.

Начальная цена седана Lada Vesta с «механикой» — 609 900 рублей; модификация с «роботом» обойдется минимум в 676 900 рублей. Универсал Vesta SW стоит 688 900 и 741 900 рублей соответственно. Стоимость базовых Cross-версий: 805 900 рублей за седан и 791 900 за универсал.