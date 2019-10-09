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11:09

Началось производство Lada Vesta с вариатором

Такие машины оснащены коробкой Jatco и 1,6-литровым «атмосферником» Renault-Nissan

Компания «АвтоВАЗ» начала сборку Lada Vesta с бесступенчатой трансмиссией. На такие автомобили устанавливается вариатор Jatco со стальным ремнем и двухступенчатым планетарным редуктором, который расширяет доступный диапазон передаточных чисел.

Технически вариаторная Lada Vesta повторяет хэтч Lada Xray Cross с аналогичной трансмиссией. Коробка JF015E, она же X-Tronic, работает в паре с 1,6-литровым атмосферником HR16DE альянса Renault-Nissan, который выдает 113 лошадиных сил и 152 Нм крутящего момента. Для «Весты» двигатель перекалибровали, попутно заменив выпуск, приводы колес и опоры. Масса и дорожный просвет не изменились: это всё те же 178 миллиметров у базовых версий и 203 миллиметра у модификаций с приставкой Cross.

Новая коробка передач будет доступна как для базовых седана и универсала, так и для их вседорожных версий. Вариатор, по словам производителя, не боится пробуксовок и тяжёлых нагрузок. Вместе с выходом новой модификации Lada расширила палитру цветов кузова и включила туда новый синий оттенок под названием «Дайвинг», но раскрывать информация о ценах и комплектациях вариаторных «Вест» пока не стала. Об этом будет объявлено позднее.

«АвтоВАЗ» сообщает, что Lada Vesta с вариатором прошла полный цикл испытаний. Всего в них приняли участие 39 автомобилей — суммарный дорожный пробег прототипов составил один миллион километров. Были и лабораторные, и климатические тесты: машины ездили в Сургуте при температуре минус 47 градусов Цельсия и в Тамани при +40.

Начальная цена седана Lada Vesta с «механикой» — 609 900 рублей; модификация с «роботом» обойдется минимум в 676 900 рублей. Универсал Vesta SW стоит 688 900 и 741 900 рублей соответственно. Стоимость базовых Cross-версий: 805 900 рублей за седан и 791 900 за универсал.