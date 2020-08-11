Появились новые фотографии и подробности о Lada Vesta с вариатором

Производство Lada Vesta с вариатором началось 9 октября. Тогда же сообщалось, что новая коробка передач будет доступна как для базовых седана и универсала, так и для их Cross-версий.

На сегодняшний день седан Vesta с «механикой» стоит от 609 900 рублей, а модификация с «роботом» – 676 900 рублей. Стартовая цена универсала с механической и роботизированной трансмиссией – 688 900 и 741 900 рублей соответственно, а базовые Cross-версии оцениваются в 805 900 рублей за седан и в 791 900 рублей за универсал.