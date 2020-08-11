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10:54

Появились новые фотографии и подробности о Lada Vesta с вариатором

Автомобиль 2020 модельного года поступит в продажу в ближайшее время

В Сеть попали снимки «товарной» Lada Vesta, которая пережила промежуточное обновление. Помимо новой силовой установки модель получила ряд доработок в экстерьере и интерьере.

У Vesta появилась модификация с мотором Renault объемом 1,6-литра мощностью 113 лошадиных сил в сочетании с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E. На опубликованных фотографиях можно заметить и другие обновления: наружные зеркала в глянцевом корпусе с функцией автоматического складывания, бескаркасные щетки стеклоочистителя, антенна-«плавник» на крыше и двухцветные диски нового дизайна.

В салоне, помимо рычага коробки передач, изменилась обивка кресел – теперь используется комбинация кожи и ткани с новым рисунком. Кроме того, на педалях и порогах появились накладки, для пассажиров второго ряда предусмотрен подлокотник с подстаканниками, а на руле появилась кнопка подогрева.

Производство Lada Vesta с вариатором началось 9 октября. Тогда же сообщалось, что новая коробка передач будет доступна как для базовых седана и универсала, так и для их Cross-версий.

На сегодняшний день седан Vesta с «механикой» стоит от 609 900 рублей, а модификация с «роботом» 676 900 рублей. Стартовая цена универсала с механической и роботизированной трансмиссией 688 900 и 741 900 рублей соответственно, а базовые Cross-версии оцениваются в 805 900 рублей за седан и в 791 900 рублей за универсал.

Источник: RCI News