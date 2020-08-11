Появились новые фотографии и подробности о Lada Vesta с вариатором

У Vesta появилась модификация с мотором Renault объемом 1,6-литра мощностью 113 лошадиных сил в сочетании с бесступенчатой автоматической трансмиссией Jatco JF015E. На опубликованных фотографиях можно заметить и другие обновления: наружные зеркала в глянцевом корпусе с функцией автоматического складывания, бескаркасные щетки стеклоочистителя, антенна-«плавник» на крыше и двухцветные диски нового дизайна.
В салоне, помимо рычага коробки передач, изменилась обивка кресел – теперь используется комбинация кожи и ткани с новым рисунком. Кроме того, на педалях и порогах появились накладки, для пассажиров второго ряда предусмотрен подлокотник с подстаканниками, а на руле появилась кнопка подогрева.
Производство Lada Vesta с вариатором началось 9 октября. Тогда же сообщалось, что новая коробка передач будет доступна как для базовых седана и универсала, так и для их Cross-версий.
На сегодняшний день седан Vesta с «механикой» стоит от 609 900 рублей, а модификация с «роботом» – 676 900 рублей. Стартовая цена универсала с механической и роботизированной трансмиссией – 688 900 и 741 900 рублей соответственно, а базовые Cross-версии оцениваются в 805 900 рублей за седан и в 791 900 рублей за универсал.