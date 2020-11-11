Стартовали продажи двухцветных Lada Vesta

Vesta Sport комплектуется форсированным до 145 лошадиных сил двигателем 1.8 в паре с механической коробкой передач. Седан разгоняется до «сотни» за 9,8 секунды, а максимальная скорость составляет 193 километра в час.

От обычной версии спортивный вариант отличается красными молдингами на бамперах, аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 миллиметр подвеской с расширенной колеей и 17-дюймовыми дисками с низкопрофильными покрышками. В салоне установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, а рулевое колесо обшито перфорированной кожей.