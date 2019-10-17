В России поймали банду, воровавшую колеса от Lada Vesta

Росгвардия обнаружила и задержала в Тольятти банду из трех человек, которые кошмарили местных владельцев Lada Vesta и Vesta SW. Водители жаловались в соцсетях на воров, которые крадут колеса с моделей «АвтоВАЗа», причем особенно преступников привлекали версии с 17-дюймовыми дисками, которые можно продать за 30-50 тысяч рублей.