«АвтоВАЗ» приступил к сборке особой версии Lada Vesta Cross

От стандартных седана и универсала новинка отличается затемнёнными акцентами интерьера и экстерьера: чёрная глянцевая крыша и корпуса наружных зеркал, а также 17-дюймовые диски. В салоне в этом цвете выполнены обивка кресел и потолок. На принадлежность в спецсерии Black указывают соответствующие эмблемы.