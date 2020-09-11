13:58

«АвтоВАЗ» приступил к сборке особой версии Lada Vesta Cross

Седан Vesta Cross и универсал Vesta Cross SW обзавелись «чёрной» спецсерией

Lada Vesta Cross Black © Lada
Лиза Будрина
«АвтоВАЗ» объявил о начале производства cедана Vesta Cross и универсала Vesta Cross SW в специальном исполнении Black. Особая «чёрная» версия встала на конвейер завода в Ижевске.

От стандартных седана и универсала новинка отличается затемнёнными акцентами интерьера и экстерьера: чёрная глянцевая крыша и корпуса наружных зеркал, а также 17-дюймовые диски. В салоне в этом цвете выполнены обивка кресел и потолок. На принадлежность в спецсерии Black указывают соответствующие эмблемы.

Lada Vesta SW Cross Black

Седан Vesta Cross Black и универсал Vesta Cross SW оборудованы «зимним» пакетом, включающим подогрев лобового стекла, передних сидений и рулевого колеса. Цены на новинки будут объявлены ближе к старту продаж.

В скором времени «чёрной» версией обзаведутся ещё две модели Lada: это XRay Cross и 4х4 Urban. Несколькими днями ранее автопроизводитель объявил о начале производства 4x4 Black.