Названы сроки появления Lada Vesta с вариатором

В середине июля на рынок вышла новая модификация Lada XRay Cross с с вариатором японской фирмы Jatco JF015E и 1,6-литровым мотором Renault мощностью 113 лошадиных сил. Эту же силовую установку прочили и «Весте» к 2020 году. По словам Птачека, машина поступит в продажу раньше – в течение следующих нескольких месяцев. По всей видимости, речь идет о запуске Vesta с вариатором до конца 2019 года.

Ранее дилеры заявили о проблемах, с которыми столкнулись после старта продаж Lada XRay Cross с новой коробкой передач. В частности, номенклатура запчастей на автомобиль до сих пор не доведена, а склады не заполнены.