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11:22

Названы сроки появления Lada Vesta с вариатором

Новинка должна поступить в продажу следом за XRay Cross с аналогичной коробкой передач

Lada Vesta с вариатором доберется до автосалонов «в ближайшие месяцы», заявил в разговоре с «Российской газетой» вице-президент по продажам и маркетингу АвтоВАЗа Ян Птачек.

В середине июля на рынок вышла новая модификация Lada XRay Cross с с вариатором японской фирмы Jatco JF015E и 1,6-литровым мотором Renault мощностью 113 лошадиных сил. Эту же силовую установку прочили и «Весте» к 2020 году. По словам Птачека, машина поступит в продажу раньше – в течение следующих нескольких месяцев. По всей видимости, речь идет о запуске Vesta с вариатором до конца 2019 года.

Ранее дилеры заявили о проблемах, с которыми столкнулись после старта продаж Lada XRay Cross с новой коробкой передач. В частности, номенклатура запчастей на автомобиль до сих пор не доведена, а склады не заполнены.

От обычного «Икс-Рея» эта модификация отличается отсутствием системы режимов движения Lada Ride Select (она доступна только вседорожному хэтчбеку на «механике») и более высоким ценником в 841 900 рублей. Доплата за новую коробку составит 50 тысяч рублей.

Источник: Российская газета