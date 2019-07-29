Появилась первая информация об обновленной Lada Vesta

Информация о грядущих обновлениях для Vesta появилась в сообществе Kviring Drive «Вконтакте», однако официально в компании ее пока не подтвердили. Как уверяет автор публикации, «Веста» обзаведется медиасистемой, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, доработанными подстаканниками, кожаным рулем с подогревом и боковыми зеркалами в новых, более обтекаемых корпусах, а палитра цветов кузова пополнится оттенком «Лазурит». Публикация сопровождается фотографиями автомобиля, сделанными, по всей видимости, на заводе в Ижевске.