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15:58

Появилась первая информация об обновленной Lada Vesta

У модели будет модификация с вариатором

Анонимные источники на «АвтоВАЗе» сообщают, что до конца 2019 года Lada Vesta обзаведется модификацией с 1,6-литровым мотором Renault-Nissan, работающим в связке с японским вариатором Jatco. Ранее такая версия появилась у модели XRay Cross.

Информация о грядущих обновлениях для Vesta появилась в сообществе Kviring Drive «Вконтакте», однако официально в компании ее пока не подтвердили. Как уверяет автор публикации, «Веста» обзаведется медиасистемой, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, доработанными подстаканниками, кожаным рулем с подогревом и боковыми зеркалами в новых, более обтекаемых корпусах, а палитра цветов кузова пополнится оттенком «Лазурит». Публикация сопровождается фотографиями автомобиля, сделанными, по всей видимости, на заводе в Ижевске.

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Фото: vk.com/kviringdrive

Что же касается полноценного обновления Lada Vesta, то в производственном графике компании на 2019 год оно не числится. «Веста» с приставкой FL (от «фейслифтинг»), скорее всего, появится только в 2020 году.

Что же касается упомянутой модификации XRay Cross с вариатором, то она поступила в продажу на прошлой неделе и стоит от 841 900 до 966 900 рублей. Такой хэтчбек разгоняется до «сотни» за 12,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 162 километра в час.

Источник: vk.com/kviringdrive