Появилась первая информация об обновленной Lada Vesta

Информация о грядущих обновлениях для Vesta появилась в сообществе Kviring Drive «Вконтакте», однако официально в компании ее пока не подтвердили. Как уверяет автор публикации, «Веста» обзаведется медиасистемой, которая поддерживает Apple CarPlay и Android Auto, доработанными подстаканниками, кожаным рулем с подогревом и боковыми зеркалами в новых, более обтекаемых корпусах, а палитра цветов кузова пополнится оттенком «Лазурит». Публикация сопровождается фотографиями автомобиля, сделанными, по всей видимости, на заводе в Ижевске.
Что же касается полноценного обновления Lada Vesta, то в производственном графике компании на 2019 год оно не числится. «Веста» с приставкой FL (от «фейслифтинг»), скорее всего, появится только в 2020 году.
Что же касается упомянутой модификации XRay Cross с вариатором, то она поступила в продажу на прошлой неделе и стоит от 841 900 до 966 900 рублей. Такой хэтчбек разгоняется до «сотни» за 12,8 секунды, а его максимальная скорость составляет 162 километра в час.