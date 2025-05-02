АвтоВАЗ снова сократил линейку выпускаемых Lada Vesta

АвтоВАЗ снова сократил линейку выпускаемых Lada VestaФлагман автозавода собирают не во всех комплектациях
Lada Vesta Cross выпускается в комплектации Enjoy'24 с 6-ступенчатой «механикой» за 1 914 000 рублей или в топ-версии Techno'24 с вариатором за 2 077 000 рублей. Линейка Vesta SW Cross ещё уже: только вариант с 6-ступенчатой «механикой» в исполнении Enjoy'24 за 2 034 000 рублей. Одиннадцать других спецификаций «приподнятых» Lada Vesta не производятся, также нет необходимости собирать «подогретые» версии Sportline.
В прошлый раз АвтоВАЗ пересматривал комплектации Lada Vesta в начале апреля, а в целом тренд на сокращение количества выпускаемых машин наметился ещё в конце прошлого года. Глава Волжского автозавода пояснил, что производить автомобили на склад нецелесообразно, а рынок деградирует. Впрочем, в первом квартале продажи «Весты» в годовом выражении остались практически на том же уровне, хотя рынок упал на 25%.
Линейка Lada Vesta продолжит расширяться: выпуск «полнофункциональной» версии Sport с мотором 1.8 глава АвтоВАЗа назвал одним из ключевых производственных проектов в 2025 году. По неофициальным данным, самая мощная модель будет стоить 2,7 миллиона рублей: сравнимо с Lada Aura.