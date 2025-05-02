АвтоВАЗ снова сократил линейку выпускаемых Lada Vesta

В прошлый раз АвтоВАЗ пересматривал комплектации Lada Vesta в начале апреля, а в целом тренд на сокращение количества выпускаемых машин наметился ещё в конце прошлого года. Глава Волжского автозавода пояснил, что производить автомобили на склад нецелесообразно, а рынок деградирует. Впрочем, в первом квартале продажи «Весты» в годовом выражении остались практически на том же уровне, хотя рынок упал на 25%.