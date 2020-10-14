У Lada Vesta Sport появится версия с чёрной крышей

Что же касается Lada Vesta Sport, то она внешне отличается от стандартного седана красными молдингами на бамперах, аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 миллиметр подвеской с расширенной колеей и 17-дюймовыми дисками с низкопрофильными покрышками. В салоне установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, а рулевое колесо обшито перфорированной кожей.

Спортивный седан комплектуется 145-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра. С места до 100 километров в час Vesta Sport разгоняется за 9,6 секунды. Максимальная скорость составляет 193 километра в час.