У Lada Vesta Sport появится версия с чёрной крышей

На сегодняшний день Lada Vesta Sport можно купить в исполнении Luxe за 1 080 900 рублей либо Luxe Multimedia за 1 116 900 рублей. Второй вариант решили сделать более привлекательным с точки зрения дизайна и добавить чёрную глянцевую крышу. По информации издания, эту опцию предложат за дополнительную плату, так что седан станет ещё дороже. «АвтоВАЗ» это пока не подтвердил.
Лада.Онлайн
Седан за миллион — сэкономить с Lada или потратиться на Hyundai?
Ранее версией с чёрной глянцевой крышей обзавелись cедан Vesta Cross и универсал Vesta Cross SW, а также хэтчбек XRay Cross. Помимо двухцветного кузова автомобили в специальном исполнении Black можно отличить по чёрным корпусам наружных зеркал и 17-дюймовые диски нового дизайна.
Что же касается Lada Vesta Sport, то она внешне отличается от стандартного седана красными молдингами на бамперах, аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 миллиметр подвеской с расширенной колеей и 17-дюймовыми дисками с низкопрофильными покрышками. В салоне установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, а рулевое колесо обшито перфорированной кожей.
Спортивный седан комплектуется 145-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра. С места до 100 километров в час Vesta Sport разгоняется за 9,6 секунды. Максимальная скорость составляет 193 километра в час.