12:22

У Lada Vesta Sport появится версия с чёрной крышей

Самая дорогая модель Lada станет ещё дороже

Lada Vesta Sport © Lada.ru
Лиза Будрина
Появилась информация о расширении списка оснащения самой дорогой модели Lada – Vesta Sport. Спортивный седан в топовой комплектации Luxe Multimedia можно будет заказать с чёрной крышей, сообщает «Лада.Онлайн». Ранее такой вариант оформления экстерьера был недоступен.

На сегодняшний день Lada Vesta Sport можно купить в исполнении Luxe за 1 080 900 рублей либо Luxe Multimedia за 1 116 900 рублей. Второй вариант решили сделать более привлекательным с точки зрения дизайна и добавить чёрную глянцевую крышу. По информации издания, эту опцию предложат за дополнительную плату, так что седан станет ещё дороже. «АвтоВАЗ» это пока не подтвердил.

Список комплектаций Lada Vesta Sport, включая вариант с чёрной крышей

Лада.Онлайн

Седан за миллион — сэкономить с Lada или потратиться на Hyundai?

Ранее версией с чёрной глянцевой крышей обзавелись cедан Vesta Cross и универсал Vesta Cross SW, а также хэтчбек XRay Cross. Помимо двухцветного кузова автомобили в специальном исполнении Black можно отличить по чёрным корпусам наружных зеркал и 17-дюймовые диски нового дизайна.

Что же касается Lada Vesta Sport, то она внешне отличается от стандартного седана красными молдингами на бамперах, аэродинамическим обвесом, заниженной на 31 миллиметр подвеской с расширенной колеей и 17-дюймовыми дисками с низкопрофильными покрышками. В салоне установлены спортивные кресла с развитой боковой поддержкой, а рулевое колесо обшито перфорированной кожей.

Спортивный седан комплектуется 145-сильным бензиновым двигателем объёмом 1,8 литра. С места до 100 километров в час Vesta Sport разгоняется за 9,6 секунды. Максимальная скорость составляет 193 километра в час.

Источник: Лада.Онлайн