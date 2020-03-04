Появились подробности о «молодежной» версии Lada XRay Cross

За основу был взят хэтчбек в «топовой» комплектации, оснащенный бесступенчатой коробкой передач. Цены на такой автомобиль варьируются от 854 900 до 979 900 рублей, а Instinct, вероятно, будет еще дороже. По информации издания, в продажу новинка поступит в мае 2020 года.

Расширение линейки XRay выглядит логичным шагом на фоне сравнительно невысоких продаж модели: спрос на нее ниже, чем на все остальные автомобили Lada. В 2019 году XRay разошлась в количестве 28,9 тысячи экземпляров, а продажи Vesta, для сравнения, составили 111,5 тысячи штук.