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4 марта, 16:08

Появились подробности о «молодежной» версии Lada XRay Cross

По неофициальным данным, XRay Cross в новом исполнении Instinct поступит в продажу в мае

Обычная Lada Xray Cross
Лиза Будрина
В Сети появились фотографии новинки «АвтоВАЗа» – Lada XRay Cross Instinct. Как сообщает «Российская газета», в распоряжении которой оказались снимки автомобиля, хэтчбек в «молодежном» исполнении призван привлечь более молодую аудиторию. Также ожидается, что он станет самым дорогим в линейке.

Несмотря на низкое качество изображений, можно заметить ряд отличий XRay Cross Instinct от прочих версий: двухцветный окрас (цвет «Янтарь» и черная глянцевая крыша) и глянцевые корпуса наружных зеркал. Блестящий черный пластик также используется в салоне, например, на дверных ручках, передней панели и центральной консоли. На принадлежность к исполнению Instinct указывают надписи на порогах и сиденьях.

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Фото: Валерий Карташов/Российская газета

Фото: Российская газета

За основу был взят хэтчбек в «топовой» комплектации, оснащенный бесступенчатой коробкой передач. Цены на такой автомобиль варьируются от 854 900 до 979 900 рублей, а Instinct, вероятно, будет еще дороже. По информации издания, в продажу новинка поступит в мае 2020 года.

Расширение линейки XRay выглядит логичным шагом на фоне сравнительно невысоких продаж модели: спрос на нее ниже, чем на все остальные автомобили Lada. В 2019 году XRay разошлась в количестве 28,9 тысячи экземпляров, а продажи Vesta, для сравнения, составили 111,5 тысячи штук.

Ранее сообщалось, что на вседорожную версию Cross приходится треть от общего объема продаж XRay (около 10 тысяч машин). Наибольшей популярностью пользуется модификация со 122-сильным мотором 1.8 – таких автомобилей было продано примерно восемь тысяч. Еще две тысячи – вариант с мотором мощностью 113 сил, который работает в тандеме с вариатором.